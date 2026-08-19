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Dejaron el carro encendido: el error que cobró la vida de jovencitos en un motel

Dos jóvenes de 17 y 18 años murieron en un hotel de Delicias, México, tras ser encontrados junto a una camioneta encendida; investigan posible intoxicación

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Una adolescente de 17 años y un joven de 18 fueron encontrados sin vida la tarde del domingo 16 de agosto en una habitación del Hotel Aqua, en el acceso norte de Delicias, Chihuahua, México, donde las autoridades investigan una posible intoxicación luego de que una camioneta permaneciera encendida dentro del lugar.
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Las víctimas fueron identificadas como Vianey Alejandra R. M., de 17 años, y Karol Alexis C. L., de 18 años, quienes, según información preliminar, habían ingresado al establecimiento durante la madrugada.
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El hallazgo ocurrió cuando el encargado del hotel acudió a la habitación para informarles que el tiempo de hospedaje había terminado. Al no recibir respuesta, abrió el acceso y encontró a los dos jóvenes sin vida.
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Dentro del cuarto también estaba una camioneta Nissan pick-up gris encendida, con una de sus puertas abiertas. El vehículo permanecía funcionando cuando el personal ingresó a la habitación.
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Además, quienes acudieron al lugar habrían percibido un fuerte olor en el interior. Esta situación, sumada a que la camioneta se encontraba encendida, llevó a las autoridades a considerar entre las principales líneas de investigación una posible intoxicación por monóxido de carbono.
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Paramédicos que llegaron al Hotel Aqua confirmaron que ambos jóvenes ya no presentaban signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena mientras se desarrollaban las diligencias.
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De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, durante la primera revisión no se observaron signos de violencia en los cuerpos de las víctimas.
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La hipótesis que apunta a una intoxicación por monóxido de carbono, sin embargo, todavía no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades deberán esperar los resultados de las necropsias para establecer con precisión la causa de las muertes.
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El monóxido de carbono es un gas que puede acumularse cuando un motor de combustión funciona en un espacio cerrado o con ventilación insuficiente. La exposición puede provocar intoxicación y, en concentraciones elevadas, resultar mortal.
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Los cuerpos de Vianey y Karol fueron trasladados para la práctica de las necropsias de ley. Los estudios forenses serán determinantes para establecer si efectivamente la exposición al gas provocó el fallecimiento de ambos.
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El caso continúa bajo investigación para esclarecer qué ocurrió durante las horas que los jóvenes permanecieron en la habitación y determinar si la camioneta encendida estuvo relacionada con la posible intoxicación que les habría causado la muerte.
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