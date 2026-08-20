Olimpia avanza, elimina a rival y peleará liderato: Tabla de Copa Centroamericana

Ciudad de Panamá, Panamá.

El Club Deportivo Olimpia volvió a hacer sentir su peso en el fútbol centroamericano y protagonizó otra noche de autoridad en el plano internacional. El Rey de Copas, fiel a su historia y mostrando el señorío del León, conquistó el estadio Rommel Fernández tras imponerse 1-3 al Alianza de Panamá, resultado que le permitió asegurar su presencia en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto blanco no solo consiguió el resultado que necesitaba, sino que lo hizo dejando una imagen de equipo grande, competitivo y decidido a luchar por algo importante.

Olimpia mantiene una campaña perfecta con tres victorias en igual número de partidos, registrando siete goles a favor y apenas dos en contra, los mismos números que presenta el equipo costarricense. Con este resultado, Olimpia y Saprissa aseguraron su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, por lo que ambos clubes llegan a la última jornada con la tranquilidad de tener su boleto garantizado a la siguiente fase. Sin embargo, todavía queda por definir quién terminará como líder del Grupo C. Saprissa ocupa actualmente el primer lugar por los criterios de desempate, pero Olimpia tiene la posibilidad de arrebatarle esa posición en la jornada final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La lucha por la cima será el principal atractivo de la última fecha, mientras que Deportivo Mixco y Alianza de Panamá quedaron sin posibilidades de avanzar tras sumar solamente tres puntos cada uno. Ambos equipos ya no pueden alcanzar a los líderes.