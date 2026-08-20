Alianza vs Olimpia, EN VIVO, Copa Centroamericana: Horario y dónde verlo

Ciudad de Panamá, Panamá.

El equipo dirigido por los albos afrontará este compromiso con la obligación de demostrar por qué es considerado uno de los grandes favoritos para avanzar a las rondas decisivas. El encuentro se disputará en territorio panameño, donde Alianza intentará aprovechar su condición de local para complicarle el camino al conjunto hondureño y mantener vivas sus aspiraciones de continuar con vida en la competición.

El Club Deportivo Olimpia vuelve a tener una cita importante con la historia del fútbol hondureño. El conjunto albo buscará esta noche poner nuevamente en alto el nombre de Honduras cuando visite al Alianza de Panamá, en un partido correspondiente a la Copa Centroamericana 2026 y en el que estará en juego su clasificación a los cuartos de final del torneo de clubes más importante de la región.

La situación en el Grupo C coloca al Olimpia en una posición bastante favorable. El Deportivo Saprissa ya aseguró su boleto a los cuartos de final tras conseguir nueve puntos de nueve posibles y marcha como líder absoluto de la clasificación. Olimpia, por su parte, ocupa la segunda posición con seis unidades, mientras que Alianza de Panamá aparece tercero con tres puntos. Más abajo se encuentra Mixo de Guatemala, también con tres unidades, mientras que UMECIT de Panamá cierra el grupo sin haber conseguido sumar puntos.

Al cuadro albo le basta con conseguir una victoria para sellar de manera contundente su clasificación, pero incluso un empate podría ser suficiente para avanzar a los cuartos de final. Por ello, el conjunto hondureño llega al compromiso dependiendo de sí mismo y con una ventaja importante sobre sus principales perseguidores.

El buen momento que atraviesa Olimpia también aumenta las expectativas alrededor del partido. El León ha comenzado la temporada con paso perfecto y todavía no conoce la derrota. En el campeonato de Liga Nacional ha disputado tres jornadas y ha conseguido mantenerse invicto, mientras que en la Copa Centroamericana también ha mostrado un rendimiento sólido durante sus primeros compromisos.

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Además, el equipo capitalino viene de conquistar la Supercopa de Honduras 2026, donde derrotó al Motagua en una final que le permitió comenzar la nueva temporada levantando un trofeo. Ese resultado ha fortalecido la confianza de un plantel que pretende competir por todos los títulos que tiene en disputa durante la campaña.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que Olimpia no solamente se mantiene invicto, sino que tampoco ha tenido que conformarse con un empate en este inicio de temporada. Sus resultados le han permitido comenzar con mucha fuerza tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en uno de los equipos hondureños que mejores sensaciones ha dejado en este arranque de campaña.

Sin embargo, el conjunto albo no puede confiarse. Alianza de Panamá llega con una motivación especial después de haber derrotado la semana anterior al UMECIT, resultado que le permitió sumar tres puntos y mantener abiertas sus posibilidades de clasificación. El equipo panameño sabe que necesita dar un golpe de autoridad ante uno de los clubes históricos de Centroamérica si quiere seguir soñando con los cuartos de final.

Para Alianza, el escenario es mucho más complicado, pero no imposible. Una victoria frente al Olimpia podría cambiar por completo la pelea por el segundo boleto del Grupo C y permitirle llegar a la última jornada con opciones de avanzar. Por esa razón, se espera un equipo local dispuesto a arriesgar y a buscar desde el primer minuto un resultado que le permita sorprender al representante hondureño.