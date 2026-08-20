Dereck Moncada sonríe: Lugano queda a un paso de un histórico boleto europeo

Suiza.

Moncada comenzó el compromiso desde el banquillo, pero tuvo la oportunidad de ingresar en la segunda mitad y disputó los últimos 20 minutos del encuentro. El joven atacante hondureño aprovechó su oportunidad y, en poco tiempo sobre el terreno de juego, generó peligro constantemente sobre la defensa israelí, incluso quedándose muy cerca de marcar uno de los goles de la noche.

El conjunto suizo derrotó 2-1 como local al Maccabi Tel Aviv de Israel en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Conference League 2026-2027 y llegará con ventaja al decisivo encuentro de vuelta.

El futbolista hondureño Dereck Moncada y el FC Lugano de Suiza dieron este jueves un importante paso hacia uno de los grandes objetivos de la temporada: conseguir la clasificación a una competición europea.

El Lugano fue superior durante buena parte del encuentro y mostró mayor iniciativa ofensiva desde los primeros minutos. El equipo suizo manejó el balón, buscó constantemente los espacios y consiguió trasladar esa superioridad al marcador al minuto 30, cuando Kevin Behrens aprovechó un centro desde el sector izquierdo que cayó sobre el área.

El Maccabi Tel Aviv reaccionó después del descanso y consiguió rápidamente equilibrar las acciones. Al minuto 52, Ido Shahar apareció dentro del área tras recibir un balón retrasado desde la izquierda y sacó un disparo colocado que superó al guardameta-

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El empate encendió nuevamente el partido, pero el Lugano no tardó en recuperar la ventaja. Al minuto 54, uno de sus jugadores fue derribado dentro del área israelí y el árbitro no dudó en señalar el lanzamiento de penal. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Grgic, quien tuvo la frialdad necesaria para vencer al arquero y colocar nuevamente al conjunto suizo arriba en el marcador.

Con el 2-1, el Lugano buscó controlar los últimos minutos y evitar que el Maccabi Tel Aviv volviera a encontrar el empate. Fue entonces cuando apareció Dereck Moncada, quien ingresó al minuto 70 para aportar velocidad y frescura al ataque del conjunto local.

El hondureño apenas necesitó unos minutos para convertirse en una amenaza para la defensa visitante. En apenas siete minutos, protagonizó dos transiciones ofensivas que estuvieron cerca de terminar en gol. En la primera, recibió el balón por el sector derecho y sacó un remate que terminó desviado. Poco después tuvo una oportunidad todavía más clara. Moncada recibió por la banda izquierda, ganó metros, se internó en el área y quedó en una posición inmejorable para definir. Sin embargo, justo cuando se preparaba para rematar, un defensor del Maccabi Tel Aviv apareció de manera oportuna y alcanzó a puntear el balón para impedir lo que pudo haber sido un verdadero golazo del atacante catracho.

Aunque no logró hacerse presente en el marcador, la participación de Dereck dejó buenas sensaciones y demostró que puede convertirse en una pieza importante para el Lugano en este tramo decisivo de la temporada.

El triunfo por 2-1 le permite al conjunto suizo viajar a Israel con una ventaja mínima, pero valiosa. Sin embargo, la eliminatoria todavía está completamente abierta y el Maccabi Tel Aviv buscará aprovechar su condición de local para darle la vuelta al resultado y quedarse con el boleto a la siguiente fase.