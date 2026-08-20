Barcelona anuncia fichaje, sorpresivo giro con Julián y otra baja en Real Madrid

Estos son los últimos movimientos en el mercado de fichajes: refuerzos, salidas y renovaciones en este jueves 20 de agosto en el fútbol internacional.
PRESENTADO // El Real Madrid le dio la bienvenida de manera oficial a Konaté: "Significa muchas cosas para mí, porque la del Madrid fue la primera camiseta que tuve cuando era pequeño, un regalo de mi hermano mayor. Desde que era pequeño, siempre he soñado con jugar para este increíble club", comenzó, en los micrófonos de Real Madrid TV.
El mexicano Armando González, exjugador del Guadalajara de la liga local, afirmó este jueves que va al Olympiacos de la liga griega a crecer y no por el aspecto económico."Lo voy a hacer muy bien en Europa y luego voy a regresar. El dinero no es lo primordial para mí, lo importante es lo futbolístico y lo que me puede dar esta oportunidad", aseguró el delantero antes de viajar a Europa.
OFICIAL // Ronaldinho Gaúcho aseguró este jueves que llega al Ravenna con la intención de ganar y de ilusionar a sus compañeros, además de ayudar al equipo a conseguir una temporada “espectacular”, durante su presentación como nuevo jugador del conjunto italiano de la Serie C.
OFICIAL // El delantero colombiano Miguel Borja firmó este jueves como refuerzo del América del fútbol mexicano para el torneo de Apertura 2026.
PRESENTADO // Cristian ‘Cuti’ Romero, defensa internacional argentino del Atlético de Madrid, expresó este jueves que venir al conjunto rojiblanco y a LaLiga EA Sports española es un “reto que le quedaba” en su carrera, reafirmó su emoción por haber fichado por este club y fijó como objetivo ser campeón para dejar “grabado” su “nombre”.
OFICIAL // El Real Betis anunció este jueves a Troy Parrot como su nuevo jugador. Llega procedente del AZ Alkmaar
Transfermarkt informa que el Arsenal está estudiando la posibilidad de fichar a Kenan Yildiz.
OFICIAL // El Albacete ha anunciado el fichaje, por las próximas dos temporadas, del delantero Munir El Haddadi, que llega libre tras abandonar la temporada pasada el conjunto iraní del Esteghlal Tehran.
Sky Sports informa que el Napoli inició conversaciones con el Chelsea para fichar al delantero senegalés, Nicolas Jackson.
OFICIAL // Anel Ahmedhodžić se convierte en nuevo jugador del Burnley. Llega procedente del Feyenoord con un contrato hasta 2030.
Benzema confirmó su futuro y se mantendrá en el Al Hilal tras rumores de salida.
CONFIRMADO // Fabrizio Romano informa que el "Tottenham llega a un acuerdo verbal con el Manchester City para fichar a Savinho. El acuerdo verbal entre ambos clubes se cerró esta noche y Savinho viajará para pasar el reconocimiento médico en el Tottenham. El traspaso superará los 75 millones de libras. Próximamente se darán a conocer más detalles".
Ekrem Konur informa que el Al Hilal mantiene conversaciones con los agentes de Harry Kane. El club árabe está dispuesto a realizar una histórica oferta.
Benfica llegó a un acuerdo con el Bayern para fichar a João Palhinha por un traspaso de al menos 20 millones de euros.
OFICIAL // El Barcelona hizo oficial este jueves el fichaje del lateral portugués Joao Cancelo, que firma un contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2029.
OFICIAL // Diego Moreira se convierte en nuevo jugador del AC Milán. Llega procedente del Estrarburgo.
El español Xabi Alonso, técnico del Chelsea, rehusó confirmar que el argentino Enzo Fernández se quedará esta temporada en el equipo y se escudó: "Enzo es jugador del Chelsea. Es un gran jugador. Está entrenando muy bien desde que volvió hace diez días con el equipo. Está muy integrado y estamos muy contentos con él. Está preparándose para el lunes".
Fabrizio Romano informa que el Manchester United sigue buscando un nuevo lateral izquierdo, su próxima prioridad tras el fichaje de Baleba y en los últimos días se han mantenido conversaciones con el entorno de Alejandro Balde para esclarecer si su salida es posible y en qué condiciones. Sin embargo, el jugador afirma estar contento en el Barcelona.
La Voz de Almería informa que el club concretó la llegada de Manuel Ángel desde el Real Madrid. La entidad repite así la fórmula como lo hizo en su momento con Sergio Arribas.
Giro inesperado. Informa ‘@AtleticoPlay’ y Mundo Deportivo que desde el Atlético de Madrid "acceden a entablar negociaciones para un traspaso, pero con una condición muy clara: no al Barcelona, sino al Arsenal".
Sin embargo, el delantero argentino sigue deseando fichar por el Barcelona.