Barcelona anuncia fichaje, sorpresivo giro con Julián y otra baja en Real Madrid

El mexicano Armando González, exjugador del Guadalajara de la liga local, afirmó este jueves que va al Olympiacos de la liga griega a crecer y no por el aspecto económico."Lo voy a hacer muy bien en Europa y luego voy a regresar. El dinero no es lo primordial para mí, lo importante es lo futbolístico y lo que me puede dar esta oportunidad", aseguró el delantero antes de viajar a Europa.