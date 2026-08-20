Susana González y su hija debutan juntas en Todavía te amo

González relató que, al leer el guion, identificó un personaje que coincidía con la personalidad y la edad de su hija, lo que la motivó a buscar la oportunidad de que pudiera audicionar.

El casting se realizó el mismo día de la graduación de secundaria de Elías y, dos semanas después, llegó la confirmación de que había sido seleccionada para integrarse al elenco de Todavía te amo.