Susana González y su hija debutan juntas en Todavía te amo

La actriz mexicana Susana González vive un momento especial en su carrera al compartir elenco con su hija, Susana Elías, en el nuevo melodrama estelar de TelevisaUnivision, Todavía te amo.
El proyecto marca el debut oficial de Elías en la televisión mexicana, un paso que su madre describe como “un orgullo y una responsabilidad muy grande”, al acompañarla en el inicio de su trayectoria artística.
González, protagonista de producciones como Mi camino es amarte y Mi verdad oculta, expresó que ahora ambas serán “compañeras de trabajo”, además de compañeras de vida. La actriz también destacó el esfuerzo y compromiso de su hija en la construcción de su personaje.
González subrayó que ver a su hija asumir este nuevo rol le recuerda sus propios inicios, aunque con la diferencia de que Elías cuenta con el apoyo cercano de su madre en el mismo set. La joven actriz, conocida cariñosamente como “Tuti”, deberá combinar las exigencias de las grabaciones con sus estudios de preparatoria. Según González, este reto ya fue conversado y asumido con responsabilidad por su hija.
"Hoy me toca darte la bienvenida de nueva cuenta. Pero no al mundo que ya conoces, y donde ya brillas. Ahora es a uno que yo sé que vas a amar.También para mí hoy es uno de los días más felices por que puedo guiarte , siempre estaré aquí para ti, mi princesa".
"Vamos a aprender mucho juntas en este proyecto y nos llevaremos de la mano. Ya verás por qué este es el mejor trabajo del mundo. Ahora interpretarás a Camila; una niña tan linda y fuerte como tú", escribió Susana González en Instagram.
González relató que, al leer el guion, identificó un personaje que coincidía con la personalidad y la edad de su hija, lo que la motivó a buscar la oportunidad de que pudiera audicionar.
El casting se realizó el mismo día de la graduación de secundaria de Elías y, dos semanas después, llegó la confirmación de que había sido seleccionada para integrarse al elenco de Todavía te amo.
Para González, este logro refleja la disciplina y dedicación de su hija, quien ahora enfrenta el desafío de desarrollar su carrera como actriz mientras mantiene sus estudios académicos.
Los protagonistas de la telenovela Todavía te amo de TelevisaUnivision son Scarlet Gruber y Brandon Peniche. Ellos encabezan esta historia como la pareja principal, acompañados por un elenco estelar que incluye a Susana González y Gabriel Soto, quien será el villano de la historia.
Elenco Principal: Scarlet Gruber como María Emilia Palacios; Brandon Peniche como Santiago Quintana; Susana González, Gabriel Soto y Samadhi Zendejas. Soto debuta por primera vez como antagonista en un papel que no es estelar.