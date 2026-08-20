Agenda para el fin de semana: Estos son los eventos en San Pedro Sula

ROKING FRIDAY | UN SHOW TOTAL CON GRAVEDAD CERO. Este viernes 21 de agosto disfrute de un recorrido sin igual por los mayores exitos de las bandas legendarias. Prepárese para una noche de conexión total con el mejor espectaculo de música en vivo del país. La noche arranca con Stop hn (Banda) a las 9:00 PM.

Preventa:General L150VIP L200, Taquilla día del evento: General L200VIP L250. Para más información puedes comunicarte al número 9966-2644.