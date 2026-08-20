Agenda para el fin de semana: Estos son los eventos en San Pedro Sula

Un fin de semana cargado de música para todos los gustos les espera a los sampedranos. La agenda inicia desde este viernes con una amplia variedad de presentaciones con los artistas nacionales más respetados, y finaliza el domingo con el esperado concierto de los artistas internacionales: Prince Royce y Romeo Santos. El evento se llevará a cabo en el estadio Olímpico Metropolitano a partir de las 8:00 pm. Para este show todavía hay entradas disponibles y las puede adquirir a través del sitio web: www.bmticket.com.
GRUPO SANTA FÉ EN PARA AMIGOS AQUILES. El fin de semana se cierra con Broche de Oro bailando al ritmo de merengues, cumbias y punta con el Grupo Santa Fe, en el restaurante Para amigos Aquiles. La cita es el domingo 23 de agosto a las 7: 00 pm y la entrada tiene un costo de L150.
MARVIN COREA Y SU SHOW EN ASADOS RÍO PIEDRAS. Disfrute de la presentación especial de Marvin Corea este viernes 21 de agosto desde las 7:00 pm en el restaurante Asados Río Piedras, de la Colonia Dubón de esta ciudad. Será una noche con buena música, ambiente y promociones.
CONCIERTO DE PRINCE ROYCE Y ROMEO SANTOS. ¡Por fin se terminó la espera! Romeo Santos y Prince Royce pondrán a bailar bachata a los sampedranos en el concierto que ofrecerán este domingo 23 de agosto en el Estadio Olímpico Metropolitano a partir de las 8: 00 pm.
Artistas de la escena nacional como Unión Rock, Hunty Gabbe, Saúl Dubon, Suni Rivers, Ferdinando Zornitta, Max Urso, Brandon Madrid, Frecuencia Roots, Revólver, Luna Ácida y Rebelión se presentarán en un espectacular show este sábado 22 de agosto a partir de las 7: 00 pm en El Mágico Drinks. La entrada tiene un costo de L100. Para mayor información puede comunicarse al número: 9885- 9167.
JUEGOS DE PAREJA EN PERLA NEGRA. Este viernes 21 de agosto llega a Perla Negra el “Couples’ Game Night” con Luis Enrique King, a partir de las 8: 30 pm. Serán cuatro rondas con preguntas incómodamente divertidas. La inscripción consumible es de L350.
DÍA DE LA FAMILIA EN VALDEZPÍN. Y si desea alejarse un poco de la ciudad, entonces puede visitar el restaurante Valdezpín. Este fin de semana tendrán una agenda repleta de actividades para disfrutar de un Día de la Familia. Así que deje el estrés a un lado y disfrute de una experiencia única este domingo 23 de agosto. Contarán con un espacio completo de juegos tradicionales para desconectarse de las pantallas, revivir la emoción de jugar en equipo y crear recuerdos inolvidables entre grandes y chicos.
ROKING FRIDAY | UN SHOW TOTAL CON GRAVEDAD CERO. Este viernes 21 de agosto disfrute de un recorrido sin igual por los mayores exitos de las bandas legendarias. Prepárese para una noche de conexión total con el mejor espectaculo de música en vivo del país. La noche arranca con Stop hn (Banda) a las 9:00 PM.
Preventa:General L150VIP L200, Taquilla día del evento: General L200VIP L250. Para más información puedes comunicarte al número 9966-2644.