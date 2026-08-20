Bayern Múnich decide qué hacer con Musiala tras los dos desvanecimientos

Múnich, Alemania.

El talentoso jugador alemán Jamal Musiala vuelve a ser noticia, pero esta vez por una situación que ha generado preocupación en el mundo del fútbol.

La primera situación ocurrió durante el partido amistoso que el Bayern disputó frente al RB Leipzig. Musiala se desplomó en el terreno de juego sin que existiera un contacto que explicara lo sucedido, generando inmediatamente preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. El equipo bávaro consiguió finalmente la victoria por 3-1, pero la imagen del joven alemán cayendo al césped fue una de las grandes noticias del encuentro. Pocos días después, la escena volvió a repetirse. Musiala ingresó como suplente en el amistoso frente al Heidenheim y apenas seis minutos después volvió a sufrir un episodio que provocó que abandonara el terreno de juego. El Bayern terminó ganando 4-2, pero nuevamente todas las miradas se dirigieron hacia el estado de salud del futbolista.

Decisión del Bayern

El talentoso futbolista alemán se perderá la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich ante el Borussia Dortmund después de protagonizar dos episodios de desvanecimiento en apenas cuatro días durante la pretemporada. Sin embargo, el panorama es más tranquilizador de lo que inicialmente se temía: el propio jugador confirmó que los médicos identificaron una condición neurológica tratable y que, bajo supervisión especializada, puede continuar con su vida normal y practicar fútbol. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A pesar del panorama favorable, el Bayern ha optado por actuar con cautela. Musiala no estará en la convocatoria para la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund, que se disputará este sábado. La decisión busca darle tiempo para continuar con su proceso médico y evitar cualquier riesgo innecesario después de los dos episodios sufridos durante la pretemporada. La ausencia representa un golpe importante para Vincent Kompany, ya que Musiala es una de las principales figuras del conjunto bávaro. Sin embargo, en este momento el resultado de la Supercopa pasa a un segundo plano frente a la prioridad de garantizar que el jugador pueda regresar de manera segura. El panorama podría cambiar rápidamente. Los reportes más recientes señalan que Musiala tiene como objetivo regresar para el debut del Bayern Múnich en la Bundesliga frente al Stuttgart. Incluso, sus médicos le habrían recomendado continuar con su vida normal y jugar al fútbol como parte de su proceso de recuperación. Por eso, aunque no participará en la Supercopa, existe optimismo alrededor de su posible presencia en el estreno liguero.

La situación, naturalmente, seguirá bajo observación. La prioridad será que Musiala esté completamente preparado y que su regreso se produzca sin poner en riesgo su bienestar.



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