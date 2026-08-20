Congreso Nacional no aprobó la ley "Aura Nacional" para obligar a funcionarios a hacer videos

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que afirman que el Congreso Nacional aprobó una ley denominada “Aura Nacional”, que supuestamente obliga a los funcionarios públicos a publicar videos semanalmente en redes sociales. Las publicaciones aseguran que la normativa fue aprobada el 19 de agosto de 2026. También se comparte una imagen en la que supuestamente se observa a congresistas levantando la mano durante la aprobación de la iniciativa, mientras en una de las pantallas del hemiciclo aparece el nombre de la supuesta ley. Sin embargo, es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que evidencien la aprobación de una ley de ese tipo. Además, Ángela Flores, encargada de Comunicaciones del Congreso Nacional, confirmó a LA PRENSA Verifica que ese poder del Estado no ha aprobado esa normativa. Asimismo, la imagen utilizada para respaldar la afirmación fue generada mediante inteligencia artificial (IA). “Congreso Nacional aprueba ley de Aura Nacional que obliga a funcionarios públicos a subir mínimo 3 carretes semanales”, dice textualmente una publicación en Facebook compartida decenas de veces desde el 19 de agosto de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las publicaciones comenzaron a circular después de que las llamadas “batallas de aura” y la tendencia de “farmear aura” se viralizaran en Honduras durante agosto de 2026, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Uno de estos eventos se realizó de manera presencial en un campus universitario de San Pedro Sula y atrajo la atención de estudiantes y medios de comunicación nacionales, además de generar debate entre usuarios de redes sociales. El concepto de “farmear aura” proviene del lenguaje utilizado en los videojuegos, donde “farmear” significa acumular recursos. En internet, el término “aura” se utiliza para hacer referencia al nivel de estilo, carisma, actitud o presencia que proyecta una persona. Como explicó LA PRENSA. La dinámica de las virales “batallas de aura” consiste en que dos participantes se colocan frente a frente, rodeados por el público, e intentan demostrar quién proyecta mayor actitud o presencia mediante poses inspiradas en anime, caminatas exageradas, bailes cortos o gestos popularizados en TikTok.

Falsa ley

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron información, noticias ni comunicados que evidencien la supuesta aprobación de la normativa viral. Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales del Congreso Nacional en ( X , Facebook e Instagram ) tampoco encontró evidencia que respaldara la presentación, discusión o aprobación de una iniciativa con ese nombre. Asimismo, se revisó la sesión legislativa completa del 19 de agosto de 2026, fecha en la que supuestamente fue aprobada la ley. En ninguna parte de las 2:18:58 de la sesión se observa que se haya presentado, discutido o aprobado tal iniciativa. Además, se consultó al periodista de LA PRENSA encargado de cubrir la fuente legislativa, quien confirmó que durante esa sesión no se presentó ni se aprobó ninguna ley de ese tipo. Por su parte, Ángela Flores, encargada de Comunicaciones del Congreso Nacional, confirmó a LA PRENSA Verifica que en ese poder del Estado no se presentó ni aprobó una ley con esas características. “Es falso”, aclaró Flores.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa en Google con la imagen difundida en redes sociales, así como una revisión de los canales oficiales del Congreso Nacional, no permitió encontrar registros de que la fotografía haya sido publicada por el Poder Legislativo. Un análisis visual de la imagen permitió identificar inconsistencias asociadas a contenido generado mediante inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, las personas que aparecen ocupando los puestos correspondientes a la presidencia, vicepresidencias y secretarías del Congreso Nacional no guardan parecido con quienes realmente desempeñan esos cargos. Además, la pantalla en la que aparece el nombre de la supuesta ley “Aura Nacional” luce poco natural y algunos de los brazos de las personas que levantan la mano presentan deformidades. Al analizar la imagen con la herramienta de detección de contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial Sightengine, el resultado arrojó una probabilidad del 98 % de que haya sido creada con esta tecnología.