Kilvett Bertrand no dijo que propondrá expulsar a Manuel Zelaya y Xiomara Castro de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional, una supuesta declaración en la que asegura que propondrá ante el Congreso Nacional expulsar de Honduras a los expresidentes Manuel Zelaya (2006-2009) y Xiomara Castro (2022-2026). Sin embargo, es falso. La publicación no presenta un video, audio, entrevista, documento oficial ni enlace que permita comprobar que Bertrand hizo esa declaración. Además, el congresista negó a LA PRENSA Verifica la autoría de la declaración viral. “Propondré ante el congreso, que Mel y Xiomara sean expulsados de Honduras, así sus colectivos ya no tendrán a quien seguir, habría cero caos en nuestro país”, es presuntamente la afirmación del congresista que ha sido difundida en una publicación de Facebook, compartida más de 45 veces desde el 19 de agosto.

Kilvett Bertrand es diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán y ha mantenido públicamente una postura crítica desde el anterior gobierno de Xiomara Castro así como también a los dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante los últimos años, Bertrand se ha pronunciado contra distintas actuaciones de la administración de Castro y también ha cuestionado a dirigentes de Libre, incluido Manuel Zelaya. Sin embargo, esas posiciones políticas no prueban que haya planteado expulsar del país a ambos exmandatarios.

No hay evidencia