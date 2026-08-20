Surgen nuevos detalles en la investigación del crimen de Yorleni Alas

San Pedro Sula, Honduras. Más de tres meses después de la desaparición y muerte de Yorleni Melissa Alas, de 18 años, la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) permitió establecer una nueva línea sobre los últimos momentos de la joven, quien habría sido atacada después de salir de su trabajo junto a su hermana en Puerto Cortés, el pasado 4 de mayo. Según la versión de las autoridades, Carlos Adel Pérez Montes, capturado el 14 de agosto y señalado por los delitos de femicidio y robo agravado, habría identificado a Yorleni y se habría acercado a ella para ofrecerle llevarla hasta su vivienda.

La joven habría aceptado el traslado, pero presuntamente fue conducida hacia un terreno baldío, donde habría sido atacada y despojada de sus pertenencias. Posteriormente, el sospechoso le habría quitado la vida.

Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó que los investigadores cuentan con elementos técnico-científicos, pericias y testimonios que respaldan la línea investigativa. Asimismo, indicó que, después del crimen, el sospechoso habría intentado ocultar evidencias mediante la calcinación del cuerpo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Noé Pérez, padre de la joven, manifestó a un medio local que existen “Muchas evidencias” contra Carlos Pérez. Aseguró que la ropa y las sandalias encontradas al sospechoso serían las mismas que vestía cuando se llevó a las jóvenes.

Además, dio a conocer que las autoridades de la DPI investigan un dispositivo móvil decomisado al sujeto, que presuntamente pertenecería a Yorleni.

Una búsqueda que terminó en tragedia

Yorleni desapareció durante la madrugada del 4 de mayo de 2026, después de salir de su trabajo en la playa El Porvenir. Durante varios días, sus familiares y las autoridades mantuvieron la búsqueda de la joven, hasta que el 13 de mayo fueron encontrados restos humanos en una zona solitaria de la colonia 1 de Mayo. Posteriormente, debido al estado de los restos, fue necesario realizar pruebas de ADN. Finalmente, el 24 de junio, los análisis confirmaron que correspondían a Yorleni. El caso también involucra a Henry Joseph Turcios Hernández, alias “Tellito”, quien enfrenta un proceso por delitos relacionados con la denuncia presentada por la hermana sobreviviente de Yorleni, entre ellos violación y robo con violencia e intimidación agravada. Finalmente, el 24 de junio, las pruebas de ADN confirmaron que correspondían a Yorleni, poniendo fin a semanas de incertidumbre para su familia.