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Hallan calcinado a José Matamoros tras dos días desaparecido en El Paraíso

El macabro hallazgo se registró ayer en la aldea Planes El Retiro

Hallan calcinado a José Matamoros tras dos días desaparecido en El Paraíso

Tras el traslado de los restos a la morgue, familiares de la víctima acudieron al lugar e identificaron el cuerpo.
El Paraíso

El cadáver calcinado de una persona fue hallado por vecinos en la aldea Planes El Retiro, municipio de Morocelí, El Paraíso.

Tras el reporte del macabro hallazgo, autoridades y personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue capitalina.

Horas más tarde, familiares de la víctima acudieron a las instalaciones forenses y lo identificaron como José Eduardo Matamoros, un joven que llevaba dos días reportado como desaparecido.

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Actualmente, las autoridades policiales indagan el hecho para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables.

Asimismo, se espera que a través de la autopsia de ley se determinen más elementos científicos que ayuden a avanzar en la investigación.

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Redacción La Prensa
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