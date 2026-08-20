Hallan calcinado a José Matamoros tras dos días desaparecido en El Paraíso

El Paraíso

El cadáver calcinado de una persona fue hallado por vecinos en la aldea Planes El Retiro, municipio de Morocelí, El Paraíso.

Tras el reporte del macabro hallazgo, autoridades y personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue capitalina.

Horas más tarde, familiares de la víctima acudieron a las instalaciones forenses y lo identificaron como José Eduardo Matamoros, un joven que llevaba dos días reportado como desaparecido.