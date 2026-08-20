Mercado: Barcelona queda en shock: Atlético acepta traspasar a Julián Álvarez a otro gigante

La novela protagonizada por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid vuelve a tomar fuerza y promete convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes.
Mientras el delantero argentino continúa trabajando junto al resto de sus compañeros en la preparación de la nueva temporada, su futuro sigue rodeado de incertidumbre y de múltiples versiones que mantienen en alerta a los aficionados rojiblancos.
Julián Álvarez se encuentra entrenando con el conjunto dirigido por Diego Simeone, pero su continuidad en el Metropolitano no está completamente asegurada y en las últimas horas habría surgido una información que cambia de manera importante el panorama.
El atacante argentino continúa siendo una de las principales figuras del Atlético de Madrid y, pese a toda la tensión generada alrededor de su futuro, mantiene su rutina de trabajo con el equipo.
El deseo de Julián de cambiar de aires habría llevado al club madrileño a replantearse su postura inicial, abriendo la puerta a una posible negociación por el futbolista que llegó al Atlético con grandes expectativas y que se convirtió rápidamente en uno de los referentes ofensivos del equipo.
En medio de este escenario, el Atlético de Madrid habría dado un giro importante en su posición respecto al futuro de la 'Araña'. El club colchonero estaría dispuesto a escuchar ofertas por el delantero argentino y negociar una posible salida, pero con una condición que podría complicar considerablemente las aspiraciones del jugador.
Según informa Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid ha tomado la decisión de traspasar a Julián Álvarez a nada más y nada menos que al Arsenal .
El conjunto madrileño habría entendido que la situación con el delantero se ha vuelto complicada y estaría dispuesto a estudiar seriamente una transferencia.
La postura del Atlético, sin embargo, no significaría que el club esté dispuesto a aceptar cualquier destino para su estrella. Los dirigentes rojiblancos tendrían claro que no quieren reforzar a un rival directo como el Barcelona y, por ese motivo, preferirían negociar con el Arsenal.
El gran inconveniente para el Atlético de Madrid es que la voluntad del club no coincide con la del futbolista. Julián Álvarez tendría como prioridad continuar su carrera en el Barcelona y no estaría interesado en trasladarse al fútbol inglés.
Según la información de Mundo Deportivo, el atacante argentino incluso habría rechazado la propuesta del Arsenal, dejando claro que su preferencia pasa por vestir la camiseta azulgrana.
El Arsenal aparece así como una de las pocas alternativas que el Atlético estaría dispuesto a considerar. El conjunto inglés ha mostrado interés en el delantero argentino y podría convertirse en una opción real si presenta una propuesta que convenza tanto al club madrileño como al propio jugador.
Julián Álvarez no estaría dispuesto a marcharse al Arsenal, ya que su prioridad continúa siendo el Barcelona. El delantero argentino tendría claro cuál es su destino preferido y, pese a las dificultades que presenta la operación, mantiene abierta la posibilidad de vestir la camiseta azulgrana.
El Atlético podría aceptar negociar con el Arsenal, pero si Álvarez rechaza esa posibilidad, el conjunto rojiblanco tendría que decidir si mantiene al jugador en su plantilla o si busca otra alternativa para resolver una situación que ha ido ganando tensión durante las últimas semanas.
El Barcelona, por su parte, sigue atento a todo lo que ocurre. El club catalán sabe que el Atlético no quiere negociar directamente con ellos, pero también conoce el deseo del futbolista de jugar en el Camp Nou.
La situación ha llegado a un punto en el que las tres partes mantienen posiciones diferentes. El Atlético quiere proteger sus intereses y no pretende reforzar a un rival directo como el Barcelona; Julián Álvarez prioriza al conjunto azulgrana; y el Arsenal aparece como la alternativa que podría recibir el visto bueno de la entidad madrileña.
El delantero argentino se encuentra, por tanto, ante una decisión trascendental para su futuro. Si mantiene su negativa al Arsenal, podría verse obligado a continuar en el Atlético de Madrid pese a su deseo de cambiar de aires. Si acepta la propuesta inglesa, tendría la posibilidad de iniciar una nueva aventura en la Premier League, aunque tendría que renunciar a su objetivo de jugar para el Barcelona.