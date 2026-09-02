Stephanie Cam confirma su participación en el Miss Grand All Star

"Hay momentos que te recuerdan la bendición tan grande que es tener personas a tu alrededor que genuinamente quieren verte brillar. Gracias por cada mensaje, cada llamada, y cada palabra tan bonita sobre esta nueva oportunidad. He sentido muchísimo su cariño y estoy profundamente agradecida con Miss Grand All Star por creer en mí y elegirme para recibir esta beca. Estoy recibiendo este momento con el corazón llenito", escribió Stephanie Cam en sus stories de Instagram.