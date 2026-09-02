Stephanie Cam confirma su participación en el Miss Grand All Star

La modelo y ex Miss Honduras 2024, Stephanie Cam, anunció oficialmente en sus redes sociales que será parte de la segunda edición: Miss Grand All Star 2026, certamen internacional que reúne a destacadas reinas de belleza de distintas ediciones.
La exreina de belleza de raíces hondureñas indicó que será parte de este nuevo certamen gracias a una beca de la organización.
"Hay momentos que te recuerdan la bendición tan grande que es tener personas a tu alrededor que genuinamente quieren verte brillar. Gracias por cada mensaje, cada llamada, y cada palabra tan bonita sobre esta nueva oportunidad. He sentido muchísimo su cariño y estoy profundamente agradecida con Miss Grand All Star por creer en mí y elegirme para recibir esta beca. Estoy recibiendo este momento con el corazón llenito", escribió Stephanie Cam en sus stories de Instagram.
"Esta semana también regresamos a nuestro contenido de siempre, y he estado trabajando calladita en algo que me tiene muy ilusionada y me muero por compartir con ustedes. Gracias por seguir soñando conmigo. Los quiero mucho mis amores", así culminó Cam su mensaje en redes sociales.
Creado por la organización de Miss Grand International, el formato All Stars busca reunir a mujeres que ya cuentan con experiencia en grandes certámenes internacionales, incluyendo exreinas, finalistas, favoritas y candidatas que hayan dejado huella en diferentes competencias. Es decir, para participar es requisito haber competido previamente en un certamen internacional.
Además, un mismo país puede contar con más de una representante, algo que permite que distintas reinas con trayectoria internacional puedan volver a competir bajo la misma bandera.
La primera edición hizo historia con Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, quien meses antes había competido en Miss Universo 2025, logrando ingresar al Top 12. Pulgarín se convirtió en la primera ganadora de Miss Grand All Stars tras la gran final celebrada en Bangkok, Tailandia, en mayo de 2026.
Ahora, la segunda edición ya comienza a tomar forma y la gran final está anunciada para el 12 de diciembre de 2026 en Tailandia
Stephanie Cam es una modelo y reina de belleza hondureña-peruana, coronada como Miss Honduras Universo 2024, reconocida por ser la primera madre en ostentar ese título y por su trayectoria internacional en el modelaje.
Stephanie Cam tiene 33 años. A los 12 años realizó su primera sesión fotográfica; a los 19 firmó su primer contrato internacional. Ha aparecido en Vogue Portugal, Elle, Vogue Girl y Cake Magazine.