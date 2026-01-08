¿Quién es Milo Manheim? El nuevo Flynn Rider del Live Action de Enredados

Milo Manheim como Flynn Rider y de Teagan Croft como Rapunzel, marca un paso decisivo en el desarrollo de la película. El proyecto, que llevaba años en pausa, retoma fuerza con este casting que promete atraer tanto a nuevas audiencias como a los nostálgicos del filme original.
¿Quién es Milo Manheim? Nació en Venice, Los Ángeles, California, Estados Unidos el 6 de marzo de 2001. Es hijo de la actriz Camryn Manheim. y el exmodelo Jeffrey Brezovar.
Su interés por la actuación y la música surgió muy temprano: a los siete años comenzó a participar en producciones teatrales, actuando en más de 15 musicales incluyendo títulos como Rent, Footloose y A Chorus Line.
Carrera inicial: Milo se dio a conocer en la saga musical de Disney Channel Zombies, donde interpretó a Zed, el protagonista. Toca varios instrumentos musicales como el piano y la guitarra, además de cantar.
La franquicia Disney Zombies trata sobre la amistad y el romance entre Zed (un zombi) y Addison (una humana/animadora) en la ciudad de Seabrook, enfocándose en la aceptación de las diferencias entre monstruos y humanos.
Hay cuatro películas hasta la fecha: Zombies, Zombies 2, Zombies 3, y la reciente Zombies 4 estrenada en 2025: El Origen de los Vampiros, además de una serie animada.
En 2018 Manheim participó en la temporada 27 de Dancing With the Stars, donde terminó en segundo lugar, reforzando su presencia más allá del público infantil.
Otros proyectos: Milo ha participado en series como School Spirits y en producciones teatrales, mostrando su versatilidad como actor.
School Spirits (Espíritus en la Escuela) es una serie de drama adolescente sobrenatural de Paramount+ sobre Maddie, una chica que muere en la secundaria y debe investigar su propia desaparición, descubriendo misterios con otros fantasmas atrapados en el limbo escolar.
La primera temporada cuenta con 8 episodios y la segunda está en desarrollo y también está basada en una próxima novela gráfica.
En 2023 actuó en películas como Journey to Bethlehem y en Thanksgiving. También ha destacado como actor en teatro, protagonizando la producción Little Shop of Horrors, lo que evidencia su rango tanto en musicales como en roles dramáticos y cómicos.
Milo Manheim tiene solamente 24 años Su carisma y talento lo han convertido en uno de los jóvenes actores más prometedores de su generación y ahora afronta el reto de ser Flynn Rider.
Flynn Rider es uno de los personajes más queridos de la animación moderna de Disney: un ladrón encantador, irónico y con un gran corazón.Los fans esperan que Manheim capture la mezcla de humor y ternura que Zachary Levi aportó en la versión animada.
Milo deberá equilibrar la picardía del personaje con la química romántica junto a Rapunzel, interpretada por Teagan Croft. Milo Manheim se enfrenta a uno de los papeles más importantes de su carrera. Con su experiencia en Disney y su creciente popularidad, el actor tiene la oportunidad de consolidarse como una figura clave en la nueva era de adaptaciones live action.
Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, el anuncio del elenco principal marca el inicio de una nueva etapa para el proyecto. Disney busca replicar el éxito de otras adaptaciones como Aladdín y La Sirenita, apostando por actores jóvenes que conecten con las nuevas generaciones. Los fanáticos ya esperan con ansias ver cómo Milo dará vida al carismático ladrón que robó corazones en Enredados.