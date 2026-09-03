"Mi padre la asesinó": el doloroso relato de la hija de Brittney Moreno tras el crimen familiar

Audrina Moreno, hija de la hispana Brittney Moreno, relató a través de redes sociales su dolor luego de que su madre fuera asesinada el pasado 30 de agosto por su esposo David Moreno en Madera, California.
En una de sus publicaciones de Facebook, Audrina compartió un album con fotos de ella y su madre en diferentes étapas de su vida.
Para Audrina, Brittney no era solo su madre, sino también su mejor amiga y su mundo entero. "Brittney Moreno, es mi mamá, una mamá que fue robada por un hombre egoísta. Pero esto no se trata de eso, se trata de la mamá que fue mi mejor amiga, mi roca y mi mundo entero", escribió con profundo dolor en la publicación.
Audrina escribió que el nombre de su mamá siempre será recordado y servirá como ejemplo para muchas mujeres que sufren de violencia doméstica y para que nunca tengan miedo y no permitan que nadie dicte su vida y su futuro.
"El corazón roto no es fácil, y a veces, todo lo que quiero hacer es estar sola, pero luego levanto la cabeza y veo el apoyo que estamos recibiendo y me hace muy feliz. Solo me recuerdo a mí misma de ser fuerte como ella...", escribió en una de sus publicaciones más recientes.
Además de compartir sus recuerdos, Audrina habilitó una campaña en la plataforma GoFundMe para solicitar ayuda económica destinada a cubrir gastos del hogar, el sustento de su hermano menor y asuntos legales relacionados con la tragedia.
“Mi padre la asesinó trágicamente, y nuestra familia ahora enfrenta un dolor indescriptible. Todo cambió de repente, y estamos tratando de sobrellevar este dolor abrumador”, expresó en la solicitud de ayuda.
Brittney Moreno fue asesinada el 30 de agosto, luego de reunirse con su esposo, David Moreno, de 51 años, en un restaurante de Madera. De acuerdo con la información del caso, ambos estaban separados y existía una orden de restricción contra él.
Después del ataque, David Moreno huyó en un vehículo y fue localizado horas más tarde en las inmediaciones de la carretera 41 y Manning Avenue, donde fue detenido por las autoridades.
Moreno fue ingresado en la cárcel del condado de Madera como sospechoso del crimen y enfrenta una fianza de un millón de dólares.
Los investigadores manejan el caso como un hecho de violencia doméstica, mientras las diligencias continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
La muerte de Brittney ha provocado consternación entre sus familiares y personas cercanas, quienes han expresado su solidaridad con sus hijos y demás seres queridos. Para Audrina, mantener vivo el recuerdo de su madre también representa una forma de afrontar el dolor y pedir justicia por su muerte.