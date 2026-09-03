"Mi padre la asesinó": el doloroso relato de la hija de Brittney Moreno tras el crimen familiar

Para Audrina, Brittney no era solo su madre, sino también su mejor amiga y su mundo entero. "Brittney Moreno, es mi mamá, una mamá que fue robada por un hombre egoísta. Pero esto no se trata de eso, se trata de la mamá que fue mi mejor amiga, mi roca y mi mundo entero", escribió con profundo dolor en la publicación.