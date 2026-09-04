Voraz incendio afecta bodega de llantas en el anillo periférico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un incendio estructural se registró la mañana de este viernes 4 de septiembre en un establecimiento comercial ubicado en el anillo periférico, a la altura de la colonia San Miguel, en Tegucigalpa. El siniestro comenzó alrededor de las 11:30 a. m. y afectó parte de una estructura utilizada como reencauchadora y bodega de llantas perteneciente a una reconocida ferretería. Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras instalaciones ubicadas en las cercanías.

Sergio Madrid, mayor del Cuerpo de Bomberos, explicó que las labores se concentraron inicialmente en extinguir el incendio y posteriormente en las tareas de enfriamiento y remoción.

“Nosotros solamente nos limitamos a extinguir el incendio que ahorita está en su etapa de enfriamiento y remoción”, señaló Madrid. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario indicó que el fuego logró ser controlado antes de que alcanzara otra nave del establecimiento, lo que permitió evitar que el incendio se propagara a una mayor superficie. De acuerdo con la evaluación preliminar de los bomberos, la estructura afectada tiene unas dimensiones de 50 por 20 metros y aproximadamente el 25 % de esa superficie resultó afectada por el fuego. Madrid explicó que en el establecimiento había una importante cantidad de caucho debido a la actividad de reencauchado y almacenamiento de llantas, además de otros materiales considerados inflamables. Respecto al origen del incendio, el Cuerpo de Bomberos señaló que todavía no se puede establecer una causa. La Oficina Técnica de Prevención será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el siniestro.

El incendio también dejó, de manera preliminar, a más de tres personas afectadas por inhalación de monóxido de carbono, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. El mayor Madrid destacó que, pese a las condiciones actuales de abastecimiento de agua en la capital, el recurso fue utilizado para controlar el incendio y evitar una emergencia de mayores proporciones.

“Nosotros le apostamos a la prevención siempre. Recuerde que el principal recurso que los bomberos utilizamos es el agua”, manifestó.