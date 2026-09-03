Reparan la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama

Los Ángeles. La estrella del Paseo de la Fama que honra a Dolly Parton tuvo que ser reparada tras haber sido vandalizada poco después que se reportara su muerte, en un incidente que por primera vez afectó a esta placa conmemorativa.

El daño se produjo apenas una semana después del fallecimiento de Parton a los 80 años, según reportó el periódico Los Angeles Times.

Ana Martínez, representante de la cámara y productora de las ceremonias del Paseo de la Fama, declaró al rotativo que, al parecer, un vándalo rayó la estrella.

El reconocimiento, otorgado a la estrella de la música Country en 1984, fue acordonado y reparado por el Hollywood Historic Trust, que ya tenía programada una restauración debido a grietas causadas por el desgaste natural.

El vandalismo es un problema recurrente en el Paseo de la Fama. Algunas estrellas, como la de Donald Trump, atraen a más vándalos que otras, pero este sería el primer ataque a la placa en honor a Dolly Parton.