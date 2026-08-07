Javier López y su análisis tras vencer al Fas: "Nos costó muchísimo"

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua consiguió un triunfo importante en la Copa Centroamericana ante FAS que le permitió mantenerse con paso perfecto y colocarse como líder solitario de su grupo. Sin embargo, más allá del resultado, el técnico Javier López fue autocrítico con el funcionamiento de su equipo y reconoció que todavía hay aspectos por mejorar: “Al final fue un buen resultado, sin ninguna duda, pero en el momento en que hicimos la modificación, esos 10 o 15 minutos no salieron como teníamos previsto”, explicó. El estratega azul destacó la importancia de sumar seis puntos y mantener el arco en cero en las primeras jornadas del torneo internacional, aunque también resaltó el nivel mostrado por el campeón salvadoreño: “Siempre es mejor hacer autocrítica desde la victoria”, señaló López, quien admitió que FAS logró quitarle protagonismo a Motagua en varios pasajes del partido.

De cara a los próximos compromisos, Javier López aseguró que Motagua debe seguir creciendo para convertirse en un equipo más sólido y competitivo en la Copa Centroamericana. El entrenador remarcó la necesidad de mejorar aspectos como la organización defensiva, la circulación del balón y la generación ofensiva, pero destacó la actitud del plantel. “Lo que tenemos que mantener son esas ganas de ganar, esa ambición de ganar y ese compromiso de todos los jugadores por dar el máximo esfuerzo”, afirmó. CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ ¿Cuál es su análisis del partido y de la victoria de Motagua ante FAS, tomando en cuenta el desarrollo del juego y las modificaciones que realizó durante el encuentro?Al final fue un buen resultado, sin ninguna duda, pero en el momento en que hicimos la modificación, esos 10 o 15 minutos no salieron como teníamos previsto. Cuando pusimos el doble delantero, con más libertad para los extremos para buscar situaciones de uno contra uno y dos jugadores en el área que imponen mucho respeto, ahí llegó el gol. Pero lo cierto es que tanto en la primera como en la segunda parte nos costó muchísimo ser el equipo que podemos y debemos ser si queremos avanzar en esta Copa Centroamericana y ser un buen protagonista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estoy viendo el resto de partidos y estamos todos un poquito igual. Yo creo que estas primeras jornadas de la Copa Centroamericana llegan para todos los equipos con una carga muy alta de la temporada y seguro que, a medida que vaya avanzando el Campeonato Nacional y también la Copa Centroamericana, veremos a los equipos más frescos, con mucha más dinámica, mucha más intensidad y, seguro, con un mayor espectáculo deportivo. Hay que felicitar al rival porque, sobre todo en algunos momentos del partido, nos quitó el balón y lo circuló. Es cierto que no tuvo profundidad, pero lo cierto es que nos lo quitó y lo paseó por el campo. Esa es la parte del análisis que nos queda a nosotros.Siempre es mejor hacer autocrítica desde la victoria. Les dije a los chicos en el descanso que el que hiciera el gol iba a ganar. Afortunadamente, el gol fue de Motagua. Creo que supimos defenderlo en los últimos 25 minutos y nos faltó un poquito más de claridad para que, en alguna de esas transiciones, pudiéramos generar situaciones que nos permitieran marcar un gol más y, de esa manera, afrontar con mayor tranquilidad los minutos finales. Esto es la Copa Centroamericana. Hoy nos visitó el campeón de El Salvador. Las distancias cada vez son más cortas entre todos los equipos. Hay que valorar que llevamos dos partidos con el arco en cero, seis goles a favor y seis puntos. Ahora toca hacer autocrítica desde la victoria. Evidentemente hay mucho que mejorar si queremos ser el equipo que queremos en esta competición.

MH31639959

Dependen de ustedes mismos para estar en la siguiente ronda y todavía les tocarán rivales fuertes. ¿Qué considera que debe mejorar este Motagua para que no se complique esa clasificación, tomando en cuenta que el número mágico está entre los seis y ocho puntos? ​​​​​​La verdad es que no hay mucho tiempo. En seis días tuvimos a un rival durísimo como Cartaginés y ahora este partido. Tenemos que mejorar la organización defensiva para que el rival no sea capaz de circular tantas secuencias de pases como tuvo, sobre todo en la primera parte y en algunos momentos del partido. Repito, tenemos que mejorar el volumen de juego. Hoy tuvimos muy pocas situaciones de seis, ocho o diez pases consecutivos y este equipo necesita agruparse a partir del balón. Tenemos que mejorar la amplitud y la profundidad del campo. No hemos generado excesivas ocasiones de gol y lo que sí tenemos que mantener son esas ganas de ganar, esa ambición de ganar y ese compromiso de todos los jugadores por dar el máximo esfuerzo y mantener siempre el arco en cero. Este equipo, si mantiene el arco en cero, seguro que de cada diez partidos ganará muchos. Entonces, hay cosas buenas y hay cosas que mejorar. Para eso estamos. ¿Qué tan importante fue ver algo diferente en su planteamiento? Por algunos minutos utilizó dos delanteros, algo que no es muy habitual en su esquema. ¿Le dio resultado y podemos esperar verlo más en Motagua? También, Jefryn Macias volvió a tener minutos. ¿Eso significa que ya está entrando en ritmo para lo que viene? Mira, realmente hay jugadores a los que estamos dándoles minutos para que vayan tomando ritmo y Jeffrey es uno de ellos. Estuvo parado tres semanas y volvió a entrenar con nosotros esta semana. Tiene que ir entrando porque los necesitamos a todos. Tenemos un partido de Liga Nacional que va a ser durísimo, tenemos la Copa Centroamericana y, además, algunos jugadores todavía no están en su mejor nivel. Hemos estado regulando cargas y a algunos les ha costado recuperar el ritmo de competencia. Necesitamos a todo el plantel a plenitud para poder sacar adelante estas dos competiciones que tenemos.