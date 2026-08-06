Joseph Rosales se destapa con golazo: así fue su anotación vs Tijuana en Leagues Cup

Estados Unidos.

El futbolista hondureño Joseph Rosales tuvo un estreno soñado en la Leagues Cup 2026 al marcar su primer gol en la competencia y convertirse en el encargado de abrir el marcador para el Austin FC en el duelo frente al Club Tijuana.

La anotación llegó al minuto 16 del encuentro disputado en el Q2 Stadium y fue una muestra de la calidad y velocidad del seleccionado nacional. La jugada comenzó con un pase largo desde el mediocampo de Myrto Uzuni, quien encontró el desmarque de Rosales a espaldas de la defensa mexicana.

El catracho leyó perfectamente la acción, aceleró para ganar la posición, controló el balón con gran técnica y ya dentro del área, definió con un disparo colocado que dejó sin opciones al guardameta de Tijuana. La precisión en el remate desató la celebración de la afición local y puso en ventaja al conjunto texano con el 1-0.