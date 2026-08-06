Arriaga en la mira: revelan nuevas ofertas por él; uno podría jugar Champions

Madrid, España.

El futuro de Kervin Arriaga está dando mucho de que hablar en España. El jugador hondureño se perfila como la segunda gran venta del verano para el Levante, después del traspaso de Carlos Espí al Real Madrid por 25 millones de euros. De acuerdo con información de la Cadena SER, el Celta de Vigo y el AEK de Atenas ya trasladaron tanto al Levante como al futbolista catracho su interés por concretar una operación durante este mercado de fichajes. Por ahora, ninguna de las dos entidades ha alcanzado las pretensiones económicas del conjunto granota. Sin embargo, la negociación continúa abierta y tanto españoles como griegos mantienen vivo el interés por incorporar al mediocampista catracho.

En el caso del Celta, la dirección deportiva ha solicitado paciencia a Arriaga mientras termina de resolver varias salidas dentro de la plantilla. El club necesita liberar espacio salarial antes de lanzar una ofensiva definitiva por el hondureño. Kervin Arriaga tendría la oportunidad de jugar la UEFA Europa League, tras asegurar una plaza europea con su sexto lugar en el campeonato español. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

EN GRECIA TAMBIÉN LO QUIEREN

El AEK de Atenas tampoco ha abandonado la carrera por el ex Marathón y Platense. El conjunto griego está pendiente de algunos movimientos en su plantilla y de su capacidad de inversión si logra la clasificación para disputar la Champions League. El club griego tendrá que eliminar en la fase previa al vencedor del duelo entre el Levski Sofía y el Kairat Almaty. Si logra avanzar lográra incrementar sus ingresos y disponer de mayor margen económico en el mercado, escenario que podría convertirla en un competidor todavía más fuerte por la contratación de Arriaga. Mientras tanto, el Levante mantiene firme su postura y no contempla negociar por debajo del valor que considera justo para uno de los futbolistas más destacados de la pasada temporada.

🚨 Noticia @SERDepValencia



💰 El @RCCelta y el @AEK_FC_OFFICIAL compiten por fichar al pivote hondureño Kervin Arriaga



🔵🔴 El @LevanteUD desestima las primeras ofertas y espera un nueva ofensiva



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