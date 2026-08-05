Kervin Arriaga reaparece luego de los rumores: así le fue con el Levante

España.

Luego de varios rumores que apuntaban a una inminente salida del Levante, el hondureño Kervin Arriaga volvió a tener actividad con el conjunto español.

El mediocampista comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó en la segunda mitad del amistoso que su equipo disputó este miércoles frente al Villarreal.

El partido arrancó con un Submarino Amarillo dominador, que instaló el juego en campo contrario y obligó al Levante a replegarse, aunque sin generar ocasiones claras más allá de los disparos lejanos de Gerard Moreno y Cardona.