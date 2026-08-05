Kervin Arriaga reaparece luego de los rumores: así le fue con el Levante

Luego de varios rumores que apuntaban a una inminente salida del Levante, el hondureño Kervin Arriaga volvió a tener actividad con el conjunto español.
El mediocampista comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó en la segunda mitad del amistoso que su equipo disputó este miércoles frente al Villarreal.
El partido arrancó con un Submarino Amarillo dominador, que instaló el juego en campo contrario y obligó al Levante a replegarse, aunque sin generar ocasiones claras más allá de los disparos lejanos de Gerard Moreno y Cardona.
El Levante supo esperar su momento y encontró por la banda derecha el camino hacia la portería de Gulácsi, que evitó con una parada de reflejos el tanto de Mandi.
El guardameta húngaro, poco después, volvió a intervenir con acierto para salvar un remate de Brugué. La respuesta del Villarreal, cada vez menos preciso en la circulación, fue un lanzamiento de falta de Pépé que despejó Cuñat.
Tras el descanso, el Levante, con un equipo completamente renovado, asumió un mayor protagonismo con el balón y protagonizó varias llegadas peligrosas, entre ellas un disparo demasiado centrado de Víctor.
El Villarreal mejoró en ataque con la entrada de jugadores como Moleiro y Mikautadze. Ambos participaron de forma directa en la jugada del único gol del partido, que culminó Logan Costa desde el interior del área.
Tras el tanto, el partido se abrió y ambos equipos dispusieron de llegadas a las dos áreas, aunque ninguno estuvo acertado para volver a marcar.