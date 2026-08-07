¿Quería regresar a Olimpia? Baptiste aclara: "Me faltaba un equipo grande"

Tegucifgalpa, Honduras.

Jack Jean-Baptiste se ha convertido en una de las piezas importantes de Olimpia en este inicio de temporada y el mediocampista destacó la confianza con la que asumió su regreso al club, dejando claro que nunca dudó de sus capacidades para ganarse un lugar en el equipo. El jugador de 24 años aseguró que llegó con la mentalidad de competir por un puesto y demostrar su nivel dentro de una plantilla exigente: “Venía con la mentalidad de venir a disfrutar un puesto, de venir a pelear un puesto y no había ningún temor de venir porque, al final, yo sé las capacidades que tengo y las estamos poniendo en práctica día a día para ganar un puesto”, expresó. Baptiste también habló sobre la responsabilidad de vestir la camiseta del equipo más ganador de Honduras y la presión constante por conseguir títulos. También, recordó que su paso por Real España le permitió adquirir experiencia y llegar más preparado a esta nueva etapa con el conjunto albo, donde ya logró levantar la Supercopa: “Estamos en Olimpia, la exigencia siempre va a ser ganar títulos”, afirmó. “Esperemos en Dios lograr este título internacional”, agregó al referirse al reto que representa la Copa Centroamericana. Sobre la posibilidad de recibir un llamado a la Selección de Honduras, Jack Jean-Baptiste reconoció que su presente en Olimpia puede acercarlo a esa oportunidad, aunque aseguró que su prioridad es mantener el rendimiento y seguir trabajando: “Estando aquí, se van a abrir más puertas. Estamos a un paso de poder ser tomados en cuenta, pero como te digo, vamos a seguir trabajando, demostrando y que sea lo que Dios quiera”, concluyó diciendo.

DECLARACIONES DE BAPTISTE Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Era lo que esperabas a tu regreso o en cierto momento tuviste temor de no tener la regularidad en el equipo? Hoy prácticamente estás dejando en alto tu nivel, demostrando que tienes la capacidad para manejar el equilibrio en el mediocampo de Olimpia. La verdad que no, venía con la mentalidad de venir a disfrutar un puesto, de venir a pelear un puesto y no había ningún temor de venir porque, al final, yo sé las capacidades que tengo y las estamos poniendo en práctica día a día para ganar un puesto. Se habló mucho en tu regreso de que no querías venir. ¿Fue real eso? ¿Te querías quedar allá en Real España o querías venir nuevamente a vestir la camisa de Olimpia? Y a nivel internacional, ¿sentís esa presión por el hecho de lograr un título que a Olimpia se le ha negado estos últimos años en la Copa Centroamericana? La verdad que yo estaba tranquilo, estaba de vacaciones y me mandaban noticias ahí que decían cosas que, la verdad, yo no había hablado. Yo estaba claro de la situación, había hablado con el equipo, estaba claro en mi pensar y, al final, lo que decían las redes quedaba ahí. Ellos sabrán por qué dicen esas cosas, pero uno estaba claro. Y en lo otro que decías, la presión siempre va a estar. Estamos en Olimpia, la exigencia siempre va a ser ganar títulos y, bueno, esperemos en Dios lograr este título internacional. Aún recordamos ese Jack cuando vino antes de Real España, muy joven. Ya fuiste allá, agarraste mucho bagaje y experiencia, pero vos como jugador, ¿qué crees que ha cambiado de aquel que estuvo aquí buscando una oportunidad al Jack de ahora, que es titular indiscutible y que la gente ya empieza a valorarlo? Sabemos que en mi primera etapa aquí en Olimpia no tuve mucha continuidad, no tuve muchos partidos, pero bueno, salí a préstamo. Real España me abrió las puertas, agradecido siempre con ellos porque me dieron esa oportunidad. Me faltaba eso: demostrarlo en un equipo grande, porque había tenido buenos torneos con UPN y con equipos, supongamos, de media tabla, pero me faltaba dar ese salto a un equipo grande, demostrarlo y, bueno, por eso estamos de nuevo aquí. Hablando un poco de España, había un meme en las redes: “Primer partido de Jack con Olimpia y ya tiene un título”. ¿Cómo viviste la etapa en Real España, sabiendo que estuviste durante muchos torneos a punto de ser campeón y quizás no se logró? ¿Y cómo ves la realidad que se vive en Olimpia de cara a los títulos que podría ganar?

Pues sí, la verdad estuve dos años en Real España. Estuvimos peleándola para lograr el título, pero lastimosamente no se pudo lograr durante el tiempo que yo estuve ahí. Siempre la idea fue pelear el campeonato, pero como te digo, no se logró. Ahora estoy en otra etapa, estoy aquí en Olimpia y, bueno, aquí se me presentó esa oportunidad desde que llegué a la Supercopa. Aquí siempre que haya una copa en disputa, la misión es ganarla y, gracias a Dios, pudimos ganarla. En lo personal, ¿cómo manejas la exigencia que hay en Olimpia, donde el torneo que se juega se tiene que ganar? La afición exige mucho. ¿Cuál es la diferencia con Real España, donde también te exigían el cien por ciento, no solo en nivel, sino también aportar bastante al equipo? Bueno, como vos decís, la exigencia ya la vengo manejando porque en Real España también exigían títulos. Tienen tiempo de no ganar y entonces la exigencia también es fuerte. Estamos tranquilos, trabajando día a día, porque sabemos que aquí también la exigencia es muy grande. Entonces nos estamos preparando diariamente para que, el día del partido y el día que toque disputar títulos, podamos estar a la altura. Jack, con esa experiencia que ya tenés en Liga Nacional, formando parte de dos equipos denominados grandes del país, ¿qué pensás en lo personal de la incorporación de estos tiktokers a la liga? Inclusive ustedes tuvieron que suspender un partido y pasarlo para otra fecha. ¿Cómo analizás este tema por tu experiencia? Esos temas, la verdad, son complicados de debatir porque son situaciones que a uno no le competen. Como te digo, la gente de arriba es la que tiene que discutir esas cosas y nosotros nos toca estar en lo nuestro. Eso es lo que te puedo decir. Jack, creo que una opinión muy general de toda la prensa y de la afición es que, desde que estabas en la Máquina, decíamos: “Este tiene para selección”. Muchos pedíamos que estuvieras en selección. Hoy que estás en Olimpia, ¿lo ves más cerca? ¿Creés que se puede dar el llamado a un proceso de selección nacional o cómo lo analizás? ¿Qué creés que te falta para decir: “Este es mi máximo nivel”? Bueno, mi mentalidad es siempre venir acá, seguir con esa actitud que he traído de Real España, venir haciendo las cosas bien. Sabemos que estamos en Olimpia y, estando aquí, se van a abrir más puertas. Estamos a un paso de poder ser tomados en cuenta, pero como te digo, vamos a seguir trabajando, demostrando y que sea lo que Dios quiera.