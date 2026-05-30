Advierten que los bosques de Honduras podrían desaparecer en 21 años

Tegucigalpa, Honduras

Honduras conmemora este sábado el "Día del árbol" con la advertencia de que sus bosques podrían desaparecer dentro de 21 años si continúa el acelerado daño que sufrem, según un estudio del Instituto de la Justicia y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

"Si continuamos la misma tendencia de pérdida de bosque de 2022-2024 (2,25 %), el bosque hondureño desaparecerá en 21 años, es decir en 2045. Si continua la tendencia desde 2013 (0,66 %), el bosque desaparecerá en 71 años, es decir en 2094", subraya la investigación de la ASJ.

El corte de madera, tanto legal como ilegal, además de los incendios forestales y las plagas, son algunas de las principales causas del daño a miles de hectáraes de bosques hondureños.

Según diversas fuentes, entre 60.000 y 80.000 hectáreas del país centroamericano, de 112.492 kilómetros cuadrados de las que más de la mitad son bosques, se ven afectadas por los incendios forestales, muchos de ellos provocados por los humanos.

El estudio agrega que ocho de cada diez incendios en Honduras son causados por "mano criminal".

Respecto a la tala de madera, los departamentos de mayor explotación son Francisco Morazán, Olancho y Colón, en el centro y este del país, donde todos los días, como ha constatado EFE en varias ocasiones, decenas de rastras circulan por las principales carreteras cargados de trozas de pino que llevan a aserraderos para su industrialización. A eso se suman los cortes de madera fina de color de varias especies de árboles.

Este año el país ha sufrido muchos incendios forestales a nivel nacional, en parte debido al intenso calor por el cambio climático, con temperaturas que en algunas regiones han alcanzado hasta los 42 grados centígrados.

Algunos de los incendios ha sido apagados con las lluvias registradas en los últimos cuatro días, con mayor incidencia en el este, centro y sur del país.

El mismo estudio del Instituto de la Justicia y la ASJ indica que el aumento sostenido de incendios evidencia una débil capacidad de prevención, control y protección forestal y que 2024 marca el peor registro de la década con 3.170 incendios forestales reportados.

Destaca además que "el área boscosa colapsó de 6,6 millones de hectáreas en 2013 a solo 5,7 millones en 2024", con una pérdida de "900.000 hectáreas en once años".

"Honduras se comprometió -a nivel internacional- a reforestar 1,3 millones de hectáreas, pero históricamente perdemos mucho más de lo que reforestamos", señala entre otras cosas el estudio. EFE