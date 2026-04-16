Licitación municipal revive dudas en el control de ingresos en alcaldía

San Pedro Sula, Honduras

Los “borrones electrónicos” y el "jineteo de cuentas" podrían resurgir en la municipalidad tras la decisión del alcalde Roberto Contreras de retomar el control de las unidades de mayor recaudo, como contribución por mejoras y recuperación de la mora. La Corporación Municipal aprobó el inicio del proceso y la elaboración de los pliegos de condiciones para una licitación pública nacional, con el objetivo de contratar el “Suministro de servicios para la gestión y operación de la modernización delegada”. Las bases serán discutidas hoy en sesión de corporación y ya generan cuestionamientos por algunos detalles en las bases de licitación que se espera que sean cambiados y observados por los corporativos. En 2015, con el fin de reducir prácticas de corrupción, que derivaron en procesos judiciales, el exalcalde Armando Calidonio adjudicó a la empresa DHV Consultants el contrato de modernización delegada en áreas clave: catastro, contribución por mejoras, control de publicidad y mobiliario urbano, edificaciones y permisos de construcción, recuperación de mora e impuesto personal.

Mejoró recaudación con modernización

Según datos oficiales de ese período, los ingresos municipales pasaron de L1,400 millones en 2014 a L2,160 millones en 2017, un incremento del 54%. DHV percibía un 4.95% sobre la recaudación que superara la meta de L871 millones, lo que alineaba su gestión con el aumento de ingresos. El objetivo de tercerizar estas unidades era mejorar el control, elevar la recaudación y reducir la corrupción. El contrato con DHV venció en 2022. Posteriormente, la Corporación Municipal, ya presidida por Roberto Contreras, declaró emergencia financiera para evitar interrupciones en la recaudación de enero, el mes de mayor captación. Esta medida permitió una contratación directa, sin licitación ordinaria. En ese contexto, Contreras suscribió un contrato por seis meses con Inversiones y Servicios Mega Platinum S. de R.L. de C.V., empresa registrada en Tegucigalpa, cuya actividad en ONCAE figura como “servicio de limpieza de edificios”, distinta al objeto de modernización tributaria municipal asignado. El contrato con Mega Platinum fue ampliado en varias ocasiones: en agosto y diciembre de 2022, esta última mediante licitación privada; en 2023, tras adjudicación formal con votos en contra de los regidores Luis Cardona y Antonio Rivera; y en octubre de 2024, extendiéndose hasta el 24 de enero de 2026. Tras el vencimiento de ese contrato, la municipalidad realiza un nuevo proceso de licitación. El contrato que se adjudique tendría vigencia hasta el 24 de enero de 2030. De acuerdo con un informe conocido por LA PRENSA, la modernización delegada ha generado incrementos en la recaudación en todas las dependencias municipales que opera y hay una mayor transparencia. En el Impuesto Personal Municipal, los ingresos pasaron de L156 millones en 2022 a L215 millones en 2025. En gestión de mora, se recuperaron L1,275 millones en cuatro años y unos 53,000 contribuyentes saldaron deudas. En permisos de construcción, la recaudación subió de L35 millones en 2022 a L95 millones en 2025. En publicidad y mobiliario urbano, pasó de L41 millones a L60 millones en el mismo período. Mientras que catastro, los ingresos aumentaron de L486 millones en 2021 a L650 millones en la actualidad, mientras que en contribución por mejoras pasaron de L153,000 a L363,220.Antes de Mega Platinum, estas seis unidades generaban ingresos anuales por L1,030 millones; actualmente alcanzan L1,481 millones, un aumento de L451 millones, equivalente al 43.77%.

Empresa debe tener conocimiento ambiental

No obstante, los pliegos de la actual licitación han generado dudas. Entre los criterios de evaluación se exige que la empresa oferente tenga al menos 10 años de experiencia y conocimientos en materia ambiental, un requisito que no parece vinculado directamente con la gestión tributaria municipal. Según el documento, la modernización delegada continuará unicamente con cuatro unidades entre ellas la unidad de catastro, incluyendo la incorporación de desarrollos urbanísticos a la base catastral, como propiedad horizontal, urbanizaciones, lotificaciones y otros proyectos inmobiliarios. También se contempla integrar al sistema catastral barrios, colonias y residenciales que aún no cuentan con clave catastral. La Unidad de Control de Publicidad y Mobiliario Urbano también será manejada bajo la modernización delegada y la empresa deberá realizar el mapeo, zonificación y registro territorial de la publicidad exterior, tanto en predios públicos, previa autorización municipal, como privados, conforme al Plan Maestro de Desarrollo Municipal y las ordenanzas vigentes, bajo supervisión de la Dirección de Prensa y Medios de Comunicación.