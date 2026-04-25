El FVS salvó a Armando Castro: El penal a favor del Real España ante Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Real España desperdició una linda oportunidad desde los 11 pasos tras fallar un lanzamiento penal que venía precedido de la polémica. El argentino Ángel Sayago lo estrelló en el horizontal pero el árbitro, Armando Castro, la había regado. Y es que el silbante nacido en Puerto Cortés no había sancionado la falta, es más, había amonestado a Roberto Osorto, pero el pequeño jugador aurinegro, se levantó, corrió al cuerpo técnico y les pidió que levantaran la tarjeta y pidieran revisión.

Fue entonces cuando Castro, corrió a revisar el FVS-VAR y tras ver las repeticiones por varias tomas, había una clara en la que el defensor del Olimpia, Félix García, le cruzó el pie despejando las dudas. Fue entonces que Armando Castro tuvo que rectificar, le quitó la amarilla a Osorto y sancionó el lanzamiento desde los 11 pasos. El estadio Morazán explotó cuando el silbante señaló el punto de penal a favor de los aurinegros. Fue una falta que desperdició el cuadro aurinegro, pues en su afán de asegurarlo, Sayago la estrelló en el horizontal y de esta forma, el portero Edrick Menjívar ya se había vencido pero el argentino no tuvo puntería.