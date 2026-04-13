Edrick Menjívar condena los disturbios: "No se debió de haber jugado"

Tegucigalpa, Honduras.

Edrick Menjívar lamentó que el clásico capitalino se haya teñido de sangre por los fuertes incidentes en las afueras del Estadio Nacional entre las barras de Motagua y Olimpia, y aseguró que el encuentro tuvo que ser cancelado. El portero del Olimpia atendió a los medios en la zona mixta tras el partido y explicó que el triunfo queda en el segundo plano y que fue difícil afrontarlo sabiendo que minutos antes se escucharon detonaciones y algunos aficionados salieron heridos debido a todo el caos.

Entrevista con Edrick Menjívar

¿Fue una vergüenza disputar el clásico? "A nivel personal creo que sí. No se debió jugar este partido, es lamentable lo que pasó afuera, es lamentable los que vienen a crear este tipo de disturbios, los afectados, los que salieron golpeados... para mí no se debió a jugar, se debió respetar al aficionado, debimos dar un golpe sobre la mesa y no lo hicimos". Se impone el espectáculo más allá de la parte de la humana "Claro, es que se notó al no cancelar el partido. Se debió priorizar lo que ocurrió afuera, no el partido. Por más que se tuviera que extender el calendario. Para mí lo más importantes es lo que pasó afuera".