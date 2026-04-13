Edrick Menjívar condena los disturbios: "No se debió de haber jugado"

Edrick Menjívar lamentó que el clásico capitalino se haya teñido de sangre por los fuertes incidentes en las afueras del Estadio Nacional entre las barras de Motagua y Olimpia, y aseguró que el encuentro tuvo que ser cancelado.
El portero del Olimpia atendió a los medios en la zona mixta tras el partido y explicó que el triunfo queda en el segundo plano y que fue difícil afrontarlo sabiendo que minutos antes se escucharon detonaciones y algunos aficionados salieron heridos debido a todo el caos.
Entrevista con Edrick Menjívar
¿Fue una vergüenza disputar el clásico?
"A nivel personal creo que sí. No se debió jugar este partido, es lamentable lo que pasó afuera, es lamentable los que vienen a crear este tipo de disturbios, los afectados, los que salieron golpeados... para mí no se debió a jugar, se debió respetar al aficionado, debimos dar un golpe sobre la mesa y no lo hicimos".
Se impone el espectáculo más allá de la parte de la humana
"Claro, es que se notó al no cancelar el partido. Se debió priorizar lo que ocurrió afuera, no el partido. Por más que se tuviera que extender el calendario. Para mí lo más importantes es lo que pasó afuera".
¿Es un retroceso total lo que está pasando?
"Sí, porque nosotros queremos que la gente vuelva al estadio y no correrlos. Esto también pasa en otros países, como en Argentina, Costa Rica, pero ellos buscan la solución. Creo que desde 2019 no pasaban estos incidentes aquí. Hoy era una clara chance para enviar un mensaje y que no volviera a pasar. No lo hicimos. Debemos reflexionar todos, jugadores y dirigentes, para nuestro fútbol".
¿Cómo se afronta un partido después de todo esto?
"Es difícil, me costó mucho porque estábamos cambiándonos en el camerino y escuchamos balas afuera, todo el relajo... era difícil. Nos dicen que ya no se va a jugar y después a los 20 minutos que sí se va a jugar. Todo es muy raro, muy apático. El triunfo queda en segundo plano".
Mensaje para los aficionados
"Es difícil porque tengo entendido que hay tres equipos que tienen un pacto de paz, para mí estos tipos de partidos, si un equipo no tiene un pacto de paz, no se debe jugar con aficionados de ese equipo, ya sea en cualquier localidad. En este caso que Motagua era local, eran solo aficionados de Motagua, es mi opinión personal. Han venido aficionados del España cuando hay partido contra Olimpia, pero tengo entendido que tiene un pacto de paz y no pasa de nada. Los equipos que no tienen un pacto de paz, cero afición visitante. Si hay que jugar a estadio vacío, lo jugamos a estadio vacío".