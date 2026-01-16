  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras

Los baches de la carretera CA-13 provocan accidentes y congestionamientos que afectan el comercio y el turismo en Honduras. Interminables filas de vehículos y un tráfico asfixiante marcan la entrada a La Ceiba, en el litoral atlántico

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 14:31 -
  • Carlos Molina
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
1 de 10

El grave deterioro de la carretera CA-13, entre La Ceiba y Trujillo, en la costa atlántica de Honduras, frena la llegada de visitantes y golpea la economía local en uno de los corredores turísticos más relevantes del país.

 Foto: Cortesía
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
2 de 10

El acceso al este a La Ceiba se ha convertido en un verdadero calvario para los conductores, ya que gran parte de la vía presenta daños. En horas pico, el deterioro provoca embotellamientos que se extienden por varios kilómetros y generan un tráfico infernal.

 Foto: La Prensa
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
3 de 10

Frente a la colonia Alameda de La Ceiba, un tramo de la carretera CA-13 prácticamente desapareció a causa del severo deterioro del asfalto.

 Foto: La Prensa
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
4 de 10

La carretera CA-13, pavimentada a mediados de la década de 1980 durante el gobierno del expresidente José Azcona Hoyo, ha cumplido ya su vida útil y requiere con urgencia una reconstrucción total.

 Foto: La Prensa
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
5 de 10

La zona de Puente Alto, en Sonaguera, departamento de Colón, concentra uno de los tramos más deteriorados de la carretera CA-13.

 Foto: Cortesía
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
6 de 10

Los ceibeños enfrentan a diario un verdadero infierno vial: el ingreso a La Ceiba se convierte en un calvario por los profundos baches de la carretera CA-13, que generan kilométricas filas y golpean tanto al comercio como al turismo.

 Foto: La Prensa
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
7 de 10

Los enormes cráteres obligan a los conductores a detenerse por completo para poder atravesar los baches.

 Foto: Cortesía
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
8 de 10

Los accidentes de tránsito en la carretera CA-13, entre La Ceiba y Trujillo, son frecuentes debido al deterioro constante de la vía y la gran cantidad de baches.

 Foto: Cortesía
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
9 de 10

En 2025, varias personas perdieron la vida en accidentes viales, en su mayoría por desconocer el deterioro de la carretera CA-13 y conducir a alta velocidad.

 Foto: Cortesía
Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras
10 de 10

A inicios de noviembre comenzaron los trabajos de bacheo en la carretera CA-13, desde La Ceiba hasta Puerto Castilla. La obra, adjudicada a la empresa Cosco mediante licitación, estuvo paralizada durante varias semanas y se reanudó esta semana.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos