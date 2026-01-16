Tráfico infernal y accidentes: la crisis vial en la CA-13 de Honduras

El grave deterioro de la carretera CA-13, entre La Ceiba y Trujillo, en la costa atlántica de Honduras, frena la llegada de visitantes y golpea la economía local en uno de los corredores turísticos más relevantes del país.
El acceso al este a La Ceiba se ha convertido en un verdadero calvario para los conductores, ya que gran parte de la vía presenta daños. En horas pico, el deterioro provoca embotellamientos que se extienden por varios kilómetros y generan un tráfico infernal.
Frente a la colonia Alameda de La Ceiba, un tramo de la carretera CA-13 prácticamente desapareció a causa del severo deterioro del asfalto.
La carretera CA-13, pavimentada a mediados de la década de 1980 durante el gobierno del expresidente José Azcona Hoyo, ha cumplido ya su vida útil y requiere con urgencia una reconstrucción total.
La zona de Puente Alto, en Sonaguera, departamento de Colón, concentra uno de los tramos más deteriorados de la carretera CA-13.
Los ceibeños enfrentan a diario un verdadero infierno vial: el ingreso a La Ceiba se convierte en un calvario por los profundos baches de la carretera CA-13, que generan kilométricas filas y golpean tanto al comercio como al turismo.
Los enormes cráteres obligan a los conductores a detenerse por completo para poder atravesar los baches.
Los accidentes de tránsito en la carretera CA-13, entre La Ceiba y Trujillo, son frecuentes debido al deterioro constante de la vía y la gran cantidad de baches.
En 2025, varias personas perdieron la vida en accidentes viales, en su mayoría por desconocer el deterioro de la carretera CA-13 y conducir a alta velocidad.
A inicios de noviembre comenzaron los trabajos de bacheo en la carretera CA-13, desde La Ceiba hasta Puerto Castilla. La obra, adjudicada a la empresa Cosco mediante licitación, estuvo paralizada durante varias semanas y se reanudó esta semana.