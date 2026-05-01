  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras designa a nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica

El Gobierno de Honduras anunció el nombramiento de dos nuevas embajadoras para fortalecer la presencia diplomática en Argentina y Bélgica

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 17:49 -
  • Agencia EFE
Honduras designa a nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica

El Gobierno de Honduras nombró a Rosario Castillo como nueva embajadora en Argentina y a María Dolores Agüero como representante diplomática en Bélgica.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras designó a Rosario Castillo como nueva embajadora en Argentina y a María Dolores Agüero en Bélgica, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambas diplomáticas juraron como nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.

"Las relaciones entre Honduras y Argentina se basan en una amistad histórica fortalecida por la cooperación técnica, política y comercial, con un enfoque en la agroindustria y la integración regional", añade el mensaje de la Cancillería hondureña.

Señaló que María Dolores Agüero, excanciller de Honduras, es embajadora de carrera y tomará está vacante en Bélgica "con responsabilidad y compromiso" para fortalecer la relación bilateral, aumentar el comercio y la inversión, con el fin de identificar áreas de interés común.

Agüero, sobrina de la actual canciller de la nación centroamericana, es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg (Alemania).

“Honduras se construye trabajando”, Tomás Zambrano al saludar a trabajadores hondureños

Con estas nuevas designaciones, Honduras busca "fortalecer aún más sus lazos de amistad y cooperación" con dos socios estratégicos en el exterior, señala la Cancillería.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias