Honduras designa a nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica

El Gobierno de Honduras designó a Rosario Castillo como nueva embajadora en Argentina y a María Dolores Agüero en Bélgica, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.
Ambas diplomáticas juraron como nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.
"Las relaciones entre Honduras y Argentina se basan en una amistad histórica fortalecida por la cooperación técnica, política y comercial, con un enfoque en la agroindustria y la integración regional", añade el mensaje de la Cancillería hondureña.
✍️ 𝗖𝗮𝗻𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗔𝗴ü𝗲𝗿𝗼 𝗷𝘂𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝘀 𝗘𝗺𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 🌎— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) May 1, 2026
🇭🇳🇦🇷La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 𝐌𝐢𝐫𝐞𝐲𝐚 𝐀𝐠ü𝐞𝐫𝐨, 𝐣𝐮𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭ó 𝐚 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚... pic.twitter.com/xLwPMXCX0X
Señaló que María Dolores Agüero, excanciller de Honduras, es embajadora de carrera y tomará está vacante en Bélgica "con responsabilidad y compromiso" para fortalecer la relación bilateral, aumentar el comercio y la inversión, con el fin de identificar áreas de interés común.
Agüero, sobrina de la actual canciller de la nación centroamericana, es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg (Alemania).
Con estas nuevas designaciones, Honduras busca "fortalecer aún más sus lazos de amistad y cooperación" con dos socios estratégicos en el exterior, señala la Cancillería.