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EXCLUSIVA: Buscan a Esteban Ferrera en montañas de Marale y Yoro

En una zona montañosa, la Policía tiene sitiado a Esteban Ferrera, uno de los más buscados en Honduras, vinculado al cártel del Diablo y al secuestro y asesinato del cafetalero y pastor Óscar Núñez

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