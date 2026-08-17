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Joven de Tela es asesinada a balazos en Coxen Hole, Roatán

Un video muestra cómo dos hombres encapuchados y armados interceptaron a Daniela Ramos cuando regresaba a su apartamento tras cerrar el negocio donde trabajaba en Roatán

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