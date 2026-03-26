Del macuelizo al legado: SPS nombra vivero en honor al arquitecto Roberto Elvir

San Pedro Sula, Honduras

El vivero municipal Santa Ana, uno de los principales espacios de producción de plantas en San Pedro Sula, cambió oficialmente de nombre este día para pasar a llamarse Vivero Municipal Roberto Elvir Zelaya, en homenaje en vida al arquitecto que impulsó la arborización con macuelizos y el desarrollo urbanístico de la ciudad.

La decisión fue aprobada por la Corporación Municipal como un reconocimiento a la trayectoria de Elvir Zelaya, considerado uno de los principales impulsores del paisajismo urbano en la capital industrial del país.

Ubicado en el bulevar que conduce al hospital Mario Catarino Rivas, el vivero fue objeto de una inversión millonaria durante la administración anterior para fortalecer su capacidad de producción de plantas ornamentales, forestales y de desarrollo, utilizadas en proyectos ambientales, paisajísticos y urbanos del municipio.

El vivero llevaba el nombre de Santa Ana debido a su ubicación geográfica; sin embargo, las autoridades municipales consideraron pertinente renombrarlo como parte de una iniciativa para destacar a ciudadanos que han contribuido significativamente al desarrollo de San Pedro Sula, según detalla la moción presentada ante la Corporación.

A lo largo de su trayectoria, Roberto Elvir Zelaya ha recibido diversos reconocimientos por su aporte al urbanismo, el paisajismo y la protección ambiental en Honduras, con un legado enfocado en el desarrollo urbano sostenible.

La historia de la arborización de San Pedro Sula está estrechamente ligada a su trabajo. Desde 1974, lideró iniciativas que transformaron el paisaje urbano, destacando la siembra de miles de árboles de macuelizo que hoy caracterizan la ciudad.

Entre 1967 y 1970, Elvir Zelaya se desempeñó como arquitecto planificador de parques urbanos en la Municipalidad de Houston, Texas. Posteriormente, en 1971, fundó el Departamento de Urbanismo de la Municipalidad de San Pedro Sula, desde donde impulsó proyectos clave durante más de dos décadas.