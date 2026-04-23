Detenidos en escándalo en el fútbol paraguayo podrían recibir 12 años de cárcel

Paraguay.

La docena de detenidos por los hechos de violencia que dejaron 72 heridos en el superclásico del fútbol de Paraguay entre Olimpia y Cerro Porteño, un hecho conmocionó al país, se enfrentó hasta doce años y medio de cárcel si son hallados culpables de todos los cargos, dijo este jueves a EFE la fiscal del caso, Soledad González.

González confirmó que los doce detenidos, entre ellos un oficial de tránsito, están acusados ​​de perturbación de la paz pública, disturbios y resistencia a la autoridad, mientras que solo dos de ellos enfrentan cargos de lesiones graves por atacar a un policía durante la refriega.

"Como mínimo, digamos que el marco penal oscila hasta los 12 años y medio aproximadamente", apuntó el fiscal.

Asimismo, González señaló que se emitieron boletas de aprehensión para otras 25 personas que están siendo buscadas activamente por agentes de la Policía Nacional.