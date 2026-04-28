"Los que ocupen cargos electorales no deben someterse al capricho de un comandante"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La congresista manifestó que la convocatoria debió dirigirse únicamente a profesionales independientes y a miembros de partidos minoritarios como el Pinu-SD y la Democracia Cristiana.

La diputada liberal por Francisco Morazán, Luz Ernestina Mejía, cuestionó el mecanismo de convocatoria para elegir a los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral , al considerar que el proceso no debió ser abierto al público en general.

“Ahora, yo en lo personal, con respeto, difiero de este procedimiento; yo sí creo que debe ser todo lo transparente, pero que la convocatoria no debió ser abierta”, expresó Mejía al referirse al proceso para llenar las vacantes en ambos entes electorales.

Según la parlamentaria, las plazas vacantes surgieron por la falta de idoneidad de anteriores integrantes vinculados al entonces partido oficialista, por lo que considera que ahora deben nombrarse perfiles independientes.

“Ahora deben ser sustituidos por independientes, no por liberales, aunque sea mi partido y haya excelentes profesionales, ni por nacionalistas que tienen excelentes propuestas porque ya tenemos representantes”, afirmó.

Mejía sostuvo además que los nuevos funcionarios deben actuar con independencia y respeto absoluto a la ley, sin responder a intereses políticos o directrices partidarias.

“Se debe asegurar que los que ocupen los cargos en los entes electorales sean transparentes y vayan a someterse al imperio de la ley, no al capricho de un comandante de un partido”, declaró.

Finalmente, la diputada señaló que decisiones influenciadas políticamente provocaron la salida de exfuncionarios como Marlon Ochoa y Mario Morazán, del CNE y TJE, respectivamente.