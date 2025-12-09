Hospital Mario Rivas lanza campaña para prevenir quemaduras por pólvora

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas lanzó el lunes la campaña “Una chispa, una vida”, iniciativa que busca crear conciencia en la población y evitar que más niños resulten heridos por el uso de pólvora durante las fiestas de fin de año.

David Mendoza, jefe de Pediatría del centro asistencial, informó que la campaña se desarrolló con el apoyo de estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), con el objetivo de sensibilizar a los padres sobre el riesgo que representan estos artefactos explosivos.

“Hoy se inauguró esta campaña junto a estudiantes de la USAP. El objetivo es concientizar a los padres para que no permitan que sus hijos usen pólvora, ya que es un explosivo, no un juguete, y puede llegar a tener consecuencias graves”, dijo Mendoza.

El especialista recordó que, aunque actualmente no hay pacientes hospitalizados, en las últimas dos semanas atendieron a tres menores por esta causa. Dos presentaban lesiones en tórax y antebrazo que fueorn manejados de manera ambulatoria.