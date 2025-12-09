Hospital Mario Rivas lanza campaña para prevenir quemaduras por pólvora

El hospital Mario Catarino Rivas lanzó el lunes la campaña “Una chispa, una vida”, iniciativa que busca crear conciencia en la población y evitar que más niños resulten heridos por el uso de pólvora durante las fiestas de fin de año.
David Mendoza, jefe de Pediatría del centro asistencial, informó que la campaña se desarrolló con el apoyo de estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), con el objetivo de sensibilizar a los padres sobre el riesgo que representan estos artefactos explosivos.
“Hoy se inauguró esta campaña junto a estudiantes de la USAP. El objetivo es concientizar a los padres para que no permitan que sus hijos usen pólvora, ya que es un explosivo, no un juguete, y puede llegar a tener consecuencias graves”, dijo Mendoza.
El especialista recordó que, aunque actualmente no hay pacientes hospitalizados, en las últimas dos semanas atendieron a tres menores por esta causa. Dos presentaban lesiones en tórax y antebrazo que fueorn manejados de manera ambulatoria.
No obstante, el tercero sufrió quemaduras en sus partes íntimas luego de que un artefacto conocido como silbador explotara dentro de la bolsa de su pantalón.
“Fue una suerte que no tuvieran mayores consecuencias, ya que las explosiones de estos artefactos pueden generar daños mayores, con cicatrices permanentes, como daños oculares”, indicó Mendoza.
De acuerdo con los registros del hospital, durante la temporada navideña de 2024 se registraron 20 personas quemadas por pólvora, entre niños y adultos, procedentes de distintos municipios del Valle de Sula.
Los casos variaban, iban desde lesiones oculares hasta amputaciones traumáticas, que marcan de por vida tanto al paciente como a las familias, causando también un impacto en su salud mental.
Mendoza recordó que cada año el objetivo es llegar a cero quemados por pólvora, aunque esto es un desafío.“Es lamentable y doloroso ver a los niños sufrir por situaciones que pueden prevenirse”, agregó.
Para reforzar este mensaje, el hospital y los estudiantes de Relaciones Públicas de la USAP desarrollarán actividades informativas, entregarán material educativo y mensajes de prevención dirigidos a padres, jóvenes y comunidad en general.
Tanto autoridades como el personal del hospital Mario Catarino Rivas hicieron un llamado a la población hondureña, para que celebre las fiestas en familia, con responsabilidad, sin uso de pirotecnia y que protegan lo más importante, la vida de sus seres queridos.