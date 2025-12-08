Luego de 18 años cambian aires acondicionados en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que este lunes comenzó el proceso de renovación total del sistema de climatización en el hospital regional, tras meses de denuncias y protestas por parte del personal de salud y derechohabientes.

La institución indicó que esta intervención se realiza luego de 18 años. "Este sábado ingresaron las primeras unidades de aire acondicionado que formarán parte de un proceso de modernización largamente esperado", publicó el IHSS mediante sus cuentas oficiales.

Detalló que, "en total, se recibieron ocho equipos nuevos que serán instalados de inmediato en áreas críticas para la atención de pacientes, como los servicios de ortopedia de hombres, ortopedia de mujeres, cuidados intensivos, labor y parto, y los cuartos eléctricos".

El IHSS señaló que estas áreas operaban con sistemas de climatización que no habían sido reemplazados durante más de 18 años, lo que afectaba las condiciones de atención tanto para los pacientes como para el personal del centro asistencial.