Luego de 18 años cambian aires acondicionados en el IHSS

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que este lunes comenzó el proceso de renovación total del sistema de climatización en el hospital regional, tras meses de denuncias y protestas por parte del personal de salud y derechohabientes.
La institución indicó que esta intervención se realiza luego de 18 años. "Este sábado ingresaron las primeras unidades de aire acondicionado que formarán parte de un proceso de modernización largamente esperado", publicó el IHSS mediante sus cuentas oficiales.
Detalló que, "en total, se recibieron ocho equipos nuevos que serán instalados de inmediato en áreas críticas para la atención de pacientes, como los servicios de ortopedia de hombres, ortopedia de mujeres, cuidados intensivos, labor y parto, y los cuartos eléctricos".
El IHSS señaló que estas áreas operaban con sistemas de climatización que no habían sido reemplazados durante más de 18 años, lo que afectaba las condiciones de atención tanto para los pacientes como para el personal del centro asistencial.
"Aún quedan pendientes cuatro unidades adicionales que ingresarán en los próximos meses para completar la renovación total del sistema. Este avance representa un paso significativo en la mejora de la infraestructura hospitalaria", agregó la institución.
Cabe recordar que a principios de junio, médicos, enfermeras y familiares de pacientes se tomaron un carril del bulevar del norte, frente al hospital para exigir la reparación o sustitución del sistema, debido a que las altas temperaturas hacían “insoportable” la atención.
El personal informó que cerca del 60% de los aires acondicionados estaban dañados, afectando espacios sensibles como pediatría, labor y parto, sala cuna, medicina de mujeres y hombres, parte de consulta externa, la farmacia y las oficinas administrativas.
En ese momento, el gerente general del hospital regional, el doctor Sergio Muñoz, explicó que ya se había adjudicado la licitación de las unidades y concluido las negociaciones, por lo que en los próximos días llegarían 13 unidades de alto tonelaje y varios minisplits, cuya instalación comenzaría en un plazo de 15 días.
Aunque semanas después lograron reparar la climatización en algunas áreas, las unidades centrales llegaron hasta este sábado, casi seis meses después de las jornadas de protestas.