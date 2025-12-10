Bellingham lo cuenta todo: Revela cómo es su relación con Xabi Alonso

Madrid, España.

Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, aseguró que el vestuario está al 100 % con Xabi Alonso y que él, personalmente, tiene una gran relación con el técnico vasco.

El futbolista del Real Madrid dio la cara tras la derrota contra el Manchester City y habló en la cadena inglesa TNT Sports.

"Creo que el problema ahora mismo es cómo controlamos los partidos, cuando sufrimos siempre concedemos. Tenemos todo lo que necesitamos para darle la vuelta, quizás nos hace falta un poco de suerte, pero tengo completa fe en esta temporada. No se ha acabado todavía porque hayamos tenido algunos partidos malos. Vamos a darlo todo por darle la vuelta", dijo Bellingham.