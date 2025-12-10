Bellingham lo cuenta todo: Revela cómo es su relación con Xabi Alonso

Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, aseguró que el vestuario está al 100 % con Xabi Alonso y que él, personalmente, tiene una gran relación con el técnico vasco.
El futbolista del Real Madrid dio la cara tras la derrota contra el Manchester City y habló en la cadena inglesa TNT Sports.
"Creo que el problema ahora mismo es cómo controlamos los partidos, cuando sufrimos siempre concedemos. Tenemos todo lo que necesitamos para darle la vuelta, quizás nos hace falta un poco de suerte, pero tengo completa fe en esta temporada. No se ha acabado todavía porque hayamos tenido algunos partidos malos. Vamos a darlo todo por darle la vuelta", dijo Bellingham.
Preguntado sobre si el vestuario apoya a Xabi Alonso, Bellingham fue claro: "Al 100 %. El entrenador es un gran entrenador, personalmente tengo una gran relación con él",
"Nadie se está quejando, nadie piensa que la temporada se ha acabado, Tenemos que aceptar esto y seguir trabajando para solucionarlo", agregó de manera contundente.
Dolorosa caída
El Manchester City de Pep Guardiola saldó deudas del pasado con el Santiago Bernabéu y agravó la crisis del Real Madrid, remontando en su casa y castigando una mejoría insuficiente del equipo de Xabi Alonso, que mereció mejor fortuna en el primer acto y, sin Kylian Mbappé, mascó impotencia por falta de pegada en el segundo.
Dos triunfos en sus ocho últimos partidos, con dos derrotas en su casa consecutivas, dejan a Xabi Alonso al borde del abismo.