Tabla posiciones Champions: City da golpe al Real Madrid y hay líder invicto

Madrid, España.

¡Finaliza! La jornada 6 de la Champions League 2025-2026 finalizó este miércoles 10 de diciembre y hay movimientos en la tabla de posiciones. Real Madrid sufrió un duro tropiezo en el Bernabéu y el Manchester City escala. La acción comenzó con el triunfo del Ajax vs el Qarabag (2-4) y la caída del Villarreal ante el Copenhague (2-3). Asimismo, el Leverkusen igualó 2-2 ante el Newcastle (2-2) y el Benfica doblegó al Napoli (2-0). Por su parte, el Real Madrid sufrió una nueva derrota y cayó por 1-2 ante el Manchester City en el duelo estrella de la jornada. Esa derrota hizo que los merengues descendieran una posición en la clasificación.

El equipo de Xabi Alonso se quedó con 12 puntos en la séptima posición y los de Pep Guardiola los superaron, ya que ahora son cuartos con 13 unidades. Arsenal se mantiene en el primer lugar de la Champions League con 18 unidades, es el único equipo invicto en lo que va de la temporada. Le sigue en el segundo lugar e Bayern con 15 unidades y el tercer lugar lo ocupa el PSG con 13. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El Barcelona de Hansi Flick había escalado a la decimocuarta posición con 10 puntos en 6 partidos, quedando fuera de los primeros ocho lugares que clasifican directo a los dieciseisavos de final. Ahora es décimoquinto, ya que Newcastle lo superó con el puntito que sumó. Arsenal sigue líder invicto con 18 puntos. PSG no pasó del empate ante Athletic y quedó tercero. Otro que ha escalado en silencio es el Atlético, que tiene la misma cantidad de puntos (12), pero no de goles, por lo hace ser octavo.

TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE