Javier López se calentó tras eliminación de Motagua: "No me siento fracasado"

Tegucigalpa, Honduras.

El técnico español no ocultó la frustración por quedar fuera en las triangulares del Torneo Apertura 2025, pero insistió en que el resultado no reflejó lo ocurrido en la cancha, donde su equipo generó ocasiones y compitió de igual a igual en el clásico capitalino.

Javier López compareció en conferencia de prensa tras la eliminación de Motagua a manos de Olimpia , dejando un mensaje cargado de autocrítica, análisis y defensa de su proceso al frente del club azul.

El entrenador del Ciclón Azul subrayó que la eliminación golpea por perder la posibilidad de avanzar a la final, aunque remarcó que el fútbol se decide por eficacia y no por merecimientos.

¿Qué sensaciones le dejó esta derrota en el clásico contra Olimpia? ¿Qué nos puede decir de su equipo, ya eliminado en esta fase del torneo?



Sí, es una derrota dura por dos motivos. Por uno, porque dejamos de tener opciones de clasificar a la fase final, y dura también porque creo que en ningún momento la merecimos. Pero bueno, siempre decimos que esto no es de merecer, es de lograr. Creo que si un equipo hoy tenía que haber ganado el partido ese era Motagua. Felicitar a los jugadores por el esfuerzo, la disciplina, el buen juego que mostramos en algún momento y la cantidad de ocasiones de gol que generamos, principalmente en la segunda parte.



Así es el fútbol. Pasamos del balón al palo de un lado, al doble palo del otro y entró el balón. Esa es a veces la diferencia que tiene este deporte. Las dos ocasiones de gol que ellos tuvieron las materializaron y todas las que nosotros generamos, dos de ellas se fueron al palo. Y creo que su arquero fue protagonista en el día de hoy.

¿Por dónde pasa el detrimento de Motagua en cuanto a su rendimiento, sabiendo que hay momentos buenos, pero no alcanzó para los resultados que necesitaban?



La realidad es que cuando uno llegó aquí tenía un propósito y tiene un propósito. Ese propósito requiere un proceso y estamos en ese proceso. Por momentos se ve un equipo espectacular, hay que decirlo, salvo el tema del gol, que estamos a deber en ese sentido, sobre todo en esta fase final. Y por otros se ve un equipo vulnerable, sobre todo desde el punto de vista defensivo.

No nos llegan mucho, pero nos hacen muchos goles. Hoy ha sido un ejemplo. No sé cuántas finalizaciones ha tenido Olimpia o cuántas intervenciones espectaculares ha tenido Luis, casi ninguna o ninguna, y lastimosamente las dos han ido a la red. Y por contra, todo lo que hemos generado no hemos tenido el premio del gol.

Se dice que usted fracasó en los objetivos: no llegó a la final, no fue campeón ni clasificó a la Copa de Campeones. ¿Se siente aplazado como técnico de Motagua y qué le dice a la directiva y a la afición?



Me hiciste esa misma pregunta cuando pasó con el tema de Alajuela. Ya te digo que la palabra ponla tú como a ti te guste. Si para ti esto es un fracaso, es un fracaso. Para mí no. No me siento ningún fracasado, no me sentí ningún fracasado cuando Alajuela nos eliminó en la Copa Centroamericana y no me siento ningún fracasado hoy. Soy alguien que vino aquí con un propósito. Mi propósito es que este equipo sea campeón jugando de una manera diferente a la que venía siendo durante muchos años, y no ceso en el esfuerzo de seguirlo intentando una y otra vez.

Evidentemente ahora tengo un aprendizaje que no tenía cuando llegué y estoy seguro de que estamos dando los pasos necesarios. Vine a un proyecto en el peor contexto en el que puede llegar un entrenador. Ha habido luces. Si las quieres ver, las puedes ver; si quieres ver todo negro y oscuro, pues es todo negro y oscuro. Es tan simple como el partido de hoy: Droopy al palo, que yo ya canté gol, y treinta segundos después, doble palo y gol de Olimpia.

Esa no puede ser la diferencia entre ser un fracasado y ser un exitoso. Este torneo va a dejar muchos fracasados porque solo uno va a ser campeón. Ser campeón era el objetivo de cuatro o cinco instituciones. Entonces, vamos a bajarle un poquito a esa palabra. Tristeza, decepción, objetivos que no se han alcanzado, sí. Pero solo uno lo alcanza. Yo no me siento ningún fracasado. Respeto tu opinión, pero la mía no.

Estoy en el proceso y tengo muy claro cuál es mi propósito: no solo que este equipo gane, sino que gane mostrando unas señas de identidad muy concretas, con las que me siento identificado y que son las que me trajeron aquí. Tengo muy claro cómo estaba este equipo cuando llegamos y tengo claro que el aficionado puede irse triste o decepcionado, pero creo que empiezan a verse brotes verdes que a medio y largo plazo pueden crear lo que todos venimos a buscar.

¿Cómo se encaran los partidos que restan, como pretemporada o pensando en el próximo torneo?



Tenemos que ser siempre muy respetuosos con la competición, con nosotros mismos, con Motagua, con Olimpia, con Real España y con la propia competición. Los afrontaremos como lo que son: dos partidos importantísimos en los que vamos a tratar de hacer un buen juego y vamos a tratar de ganar.