Olimpia despacha al Motagua y roza la final

Tegucigalpa, Honduras.

Como consecuencia en el Grupo A de la triangular, Olimpia suma seis puntos, le sigue Real España con 3 unidades y en el fondo ya eliminado está Motagua con cero unidades.

El clásico capitalino volvió a teñirse de blanco. Olimpia derrotó 2-0 a Motagua en la tercera jornada de las triangulares del torneo Apertura, resultado que significó la eliminación directa del Ciclón Azul y dejó al León a solo un triunfo de sellar su boleto a la gran final del campeonato.

Este sábado 20 de diciembre, Olimpia y Motagua se volverán a enfrentar y los albos con un triunfo serán oficialmente finalistas para dejar sin opciones a un Real España que ocupará que el Ciclón pueda evitar el triunfo del cuadro merengue.

Desde los primeros minutos, Olimpia mostró mayor iniciativa y ambición. Apenas al 6’, ganó un tiro libre peligroso por la banda derecha, y al 9’ Michaell Chirinos probó por primera vez a Luis Ortiz, quien respondió con seguridad. Motagua intentó reaccionar con un remate débil de John Kleber, pero el control del juego seguía siendo albo.

El León estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones durante el primer tiempo. A los 14’, Jorge Benguché sacó un disparo que John Kleber logró salvar sobre la línea, y más tarde Agustín Mulet exigió a Ortiz con un potente derechazo. Antes del descanso, Carlos “Mango” Sánchez ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca, avisando lo que vendría en el complemento.

En la segunda mitad el partido se inclinó definitivamente para Olimpia. Motagua se salvó al 49’ con una espectacular atajada de Ortiz ante un cabezazo de Dereck Moncada, pero al 62’ el guardián azul ya no pudo hacer nada. Carlos Sánchez mandó un centro preciso y Moncada se elevó para definir de cabeza al segundo palo y poner el 1-0.

Motagua quedó golpeado y al borde de la eliminación, mientras Olimpia no bajó el ritmo. Rodrigo “Droopy” Gómez estrelló dos remates en el poste, y Benguché volvió a probar con potencia. La sentencia llegó al 72’, cuando Maynor Arzú se metió al área, su disparo pegó en el poste y el rebote terminó rebotando en Luis Ortiz para el 2-0 definitivo.

Con el pitazo final, Olimpia celebró un triunfo que vale oro: eliminó a su acérrimo rival de las triangulares y quedó a un paso de la gran final del Apertura. El Motagua, sin respuestas en los momentos clave, se despidió del torneo, mientras el León reafirmó su candidatura al título.