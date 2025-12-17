Tabla triangular Liga Nacional: Olimpia, cerca de la final y Motagua eliminado

Olimpia dio un pasito más camino a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras después de imponerse con claridad 2-0 sobre el Motagua en la tercera jornada de la Triangular del Grupo A. El Viejo León impuso condiciones contra su archirrival, lo superó y lo dejó en la lona, de rodillas y sin opciones de nada. El equipo motagüense se despidió de las triangulares dando vergüenza en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Los goles de Dereck Moncada en el minuto 61 y de Maynor Arzú en el 72' certificaron la supremacía del vigente campeón del fútbol hondureño que busca un nuevo título y está más cerca de pelear por el campeonato en una nueva final. El equipo del uruguayo Eduardo Espinel se ubicó en el primer puesto del Grupo A de las triangulares con seis puntos, producto de sus dos triunfos, dejando al Real España en el segundo puesto con tres unidades. Motagua, bajo la dirección técnica del español Javier López, quedó eliminado de la fase triangular con cero puntos al encajar su segunda derrota consecutiva en la capital, tras el 0-3 que le metió el Real España el fin de semana pasado.

GRUPO B DE LA TRIANGULAR

En el otro grupo de las triangulares de la Liga Nacional, el Marathón lidera la tabla de posiciones con 3 puntos gracias a la victoria que logró en la primera jornada frente a los Potros del Olancho, que se complicaron el camino. El Monstruo Verde enfrentará este jueves al Platense en el estadio Olímpico y de ganar el partido, quedaría muy cerca de clasificar a la final del certamen Apertura 2025. El Tiburón tiene un punto, al igual que el Olancho, luego del empate 1-1 que firmaron el domingo. La pelea está abierta en el Grupo B. Es importante recordar que, según el reglamento del torneo, únicamente avanzan a la gran final los líderes de cada triangular, tanto del Grupo A como del Grupo B. Con este formato, cada punto se vuelve determinante y el margen de error es mínimo, por lo que la siguiente jornada será crucial para todos los involucrados.