Lluvias en varias zonas de Honduras este lunes 25 de agosto

San Pedro Sula.

El paso de una onda tropical dejará lluvias en varias zonas del país este lunes 25 de agosto, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Jorge Castellanos, pronosticador de turno, explicó que el fenómeno climático se hará sentir desde tempranas horas y se intensificará durante la tarde.

En la mañana se prevén precipitaciones débiles en el oriente, centro y sur del territorio, mientras que en horas de la tarde los acumulados serán mayores, especialmente en las regiones occidental, suroccidental y noroccidental, donde se esperan chubascos moderados a fuertes.

El desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estará generando precipitaciones en la mayor parte del país. Por la mañana, lluvias débiles a moderadas y dispersas al oriente, centro y sur, mientras que, a primeras horas de la tarde, chubascos y lluvias de... pic.twitter.com/74HKpdS2rX — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) August 25, 2025