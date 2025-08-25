Lluvias en varias zonas de Honduras este lunes 25 de agosto

El paso de una onda tropical dejará lluvias en varias zonas del país este lunes 25 de agosto, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Jorge Castellanos, pronosticador de turno, explicó que el fenómeno climático se hará sentir desde tempranas horas y se intensificará durante la tarde.
En la mañana se prevén precipitaciones débiles en el oriente, centro y sur del territorio, mientras que en horas de la tarde los acumulados serán mayores, especialmente en las regiones occidental, suroccidental y noroccidental, donde se esperan chubascos moderados a fuertes.
El informe también advierte sobre el estado del mar: en el litoral Caribe el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca las olas oscilarán entre dos y cuatro pies.
En cuanto a las temperaturas, Castellanos indicó que en el Distrito Central los valores oscilarán entre 17 y 29 grados Celsius; en el norte entre 25 y 34; en el sur, con los registros más altos, se esperan 24 de mínima y 35 de máxima. Para el occidente las marcas estarán entre 12 y 30 grados, mientras que en la zona insular rondarán de 27 a 32, y en el oriente entre 19 y 32 grados.