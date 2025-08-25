Isis Cuéllar intensifica su campaña reeleccionista pese a escándalo de Sedesol

Tegucigalpa.

Pese al escándalo por la entrega irregular de millonarios fondos estatales, la diputada de Libre por Copán, Isis Cuéllar, mantiene su actividad política en busca de la reelección, mientras las autoridades e instancias investigativas continúan indagando su caso. Han pasado ya dos meses desde que salió a la luz la polémica por los cheques distribuidos a simpatizantes y militantes de su partido, y aunque en su momento se anunció una suspensión interna, la congresista sigue ejerciendo su cargo y recibiendo los beneficios que este conlleva.

Datos del Portal de Transparencia del Congreso Nacional confirman que en junio Cuéllar aún devengó un salario de 77,719.25 lempiras en su calidad de segunda vicepresidenta alterna, sin contabilizar viáticos ni otros ingresos adicionales. Desde la renuncia de José Carlos Cardona, exministro de Desarrollo Social, el 23 de junio, se estima que Cuéllar ha cobrado alrededor de L 233,157.75 en salarios sin asistir al hemiciclo. El monto de viáticos y otras prebendas no ha sido aclarado. En un video en el que aparece junto al exministro discutiendo la entrega de los cheques, ni ella ni Cardona han sido citados por el Ministerio Público para rendir declaración.