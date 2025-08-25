Isis Cuéllar intensifica su campaña reeleccionista pese a escándalo de Sedesol

Pese al escándalo por la entrega irregular de millonarios fondos estatales, la diputada de Libre por Copán, Isis Cuéllar, mantiene su actividad política en busca de la reelección, mientras las autoridades e instancias investigativas continúan indagando su caso.
Han pasado ya dos meses desde que salió a la luz la polémica por los cheques distribuidos a simpatizantes y militantes de su partido, y aunque en su momento se anunció una suspensión interna, la congresista sigue ejerciendo su cargo y recibiendo los beneficios que este conlleva.
Datos del Portal de Transparencia del Congreso Nacional confirman que en junio Cuéllar aún devengó un salario de 77,719.25 lempiras en su calidad de segunda vicepresidenta alterna, sin contabilizar viáticos ni otros ingresos adicionales.
Desde la renuncia de José Carlos Cardona, exministro de Desarrollo Social, el 23 de junio, se estima que Cuéllar ha cobrado alrededor de L 233,157.75 en salarios sin asistir al hemiciclo. El monto de viáticos y otras prebendas no ha sido aclarado.
En un video en el que aparece junto al exministro discutiendo la entrega de los cheques, ni ella ni Cardona han sido citados por el Ministerio Público para rendir declaración.
En las últimas horas, Cuéllar, también coordinadora departamental de Libre en Copán, reapareció en redes sociales con mensajes de campaña: “98 días para la segunda victoria del pueblo #RixiPresidenta, #IsisDiputada”, publicó.
La falta de acciones judiciales preocupa a analistas y autoridades locales. Julieta Castellanos, analista política, advirtió que “cada día de silencio por parte de los entes encargados de impartir justicia pasa un alto costo político al partido en el gobierno”.
"Entre más tiempo pasa sin acciones el Ministerio Público y más se aproximan las elecciones, más factura le pasa a Libre esta impunidad y complicidad. También golpea la credibilidad del propio Ministerio Público", avizoró.
En tanto, Elvia Argentina Valle, gobernadora de Copán, confirmó que la diputada sigue gestionando proyectos en su departamento.
“Mientras no haya un resultado de la investigación, no se puede esperar que su actividad política se detenga. Proyectos que quedaron aprobados y gestionados por la diputada siguen dándose”, señaló.
Por su parte, el analista Kenneth Madrid recordó: “Prácticamente, hemos visto que todo lo que se anunció no se materializó. Ella sigue como diputada, busca la reelección y continúa percibiendo su salario; al final, no hay ninguna acción concreta”.