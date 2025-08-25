Expresidentes apoyan a EE. UU. en declarar terroristas al Cartel de los Soles y Tren de Aragua

San Pedro Sula

Los expresidentes del Grupo Libertad y Democracia respaldaron la decisión de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas, y manifestaron su apoyo a las acciones encaminadas a someter a sus cabecillas. Los exmandatarios de Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina, España, Paraguay, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico, integrantes del Grupo Libertad y Democracia, emitieron un comunicado oficial el 25 de agosto de 2025 en el que expresaron su preocupación por el “grave riesgo que representa para la seguridad hemisférica el denominado Cartel de los Soles”.

"El entramado criminal no solo ha protegido y promovido la expansión del grupo delincuencial transnacional Tren de Aragua, sino que además ha brindado amparo a las organizaciones narcoterroristas FARC y ELN, que esta misma semana ejecutaron una escalada terrorista en Colombia, atentando contra la vida de civiles y miembros de la Fuerza Pública. El Cartel de los Soles también ha facilitado la operación de células de Hezbolá en la región, configurando un entramado de alto impacto para la estabilidad de las Américas", señala el comunicado publicado en la página oficial del grupo. La declaración enfatiza que "estas estructuras son los máximos narcotraficantes de la región, financiando sus operaciones criminales y terroristas a través del tráfico internacional de drogas, la trata de personas, la minería ilegal y diversas economías ilícitas que alimentan la violencia, la corrupción y la desestabilización institucional".

Los exmandatarios celebran las acciones de Estados Unidos

Ante este panorama, los exmandatarios celebraron la designación del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas, y expresaron su respaldo a las acciones que emprendan Estados Unidos y la comunidad internacional para someter a sus líderes. “Dichas acciones son fundamentales para contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”, agrega el texto. El comunicado también destacó el papel de la resistencia democrática venezolana. “Reiteramos, además, nuestro reconocimiento a la resistencia democrática encabezada por María Corina Machado, cuya valentía ha abierto camino a la victoria democrática de Edmundo González, símbolo de la esperanza del pueblo venezolano por recuperar su libertad”.

Los expresidentes que firmaron el comunicado

Entre los firmantes figuran Guillermo Lasso Mendoza, expresidente de Ecuador; Iván Duque, expresidente de Colombia; Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia; Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela; Mauricio Macri, expresidente de Argentina; Mariano Rajoy, expresidente de España; Luis Fortuño, exgobernador de Puerto Rico; Jeanine Áñez Chávez, expresidenta de Bolivia; Mario Abdo Benítez, expresidente de Paraguay; Rafael Calderón, expresidente de Costa Rica; Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica; Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador, y Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá. Graco Pérez, abogado experto en Derecho Internacional, declaró que era necesario un contrapeso de apoyo, señalando que otras organizaciones como el Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo, en su momento, han mostrado respaldo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos como el líder del Cartel de los Soles. “Creo que también ayuda a que la comunidad internacional ponga los ojos sobre lo que está ocurriendo, porque al ser expresidentes, personas reconocidas, permite que se ponga en la mira de los ciudadanos lo que está pasando en Venezuela y lo que podría ocurrir en Honduras, que está próximo a tener un proceso electoral”, señaló Pérez. Las medidas de Estados Unidos contra Venezuela incluyen sanciones financieras y económicas, como la congelación de activos y restricciones al comercio, dirigidas principalmente a funcionarios y entidades del gobierno de Maduro. También un fuerte despliegue militar para contrarrestar el narcotráfico en la región, acciones que han sido criticadas por el gobierno venezolano.

Repercusiones a Honduras por apoyar a Nicolás Maduro

La presidenta Xiomara Castro ha expresado públicamente su apoyo al presidente Nicolás Maduro ante las acusaciones de Estados Unidos. Una postura que, según analistas, afecta de manera negativa a Honduras, considerando que Estados Unidos es su principal socio comercial. “Creo que Honduras está del lado equivocado, respaldando a Maduro, y eso al final le puede pasar factura al actual Gobierno. Primero, porque es señalado por narcotráfico; segundo, porque la imagen del país se daña; y tercero, porque esa cercanía pone en riesgo la relación con Estados Unidos”, apuntó Pérez. El experto en Derecho Internacional indicó que cuando las palabras narcotráfico y terrorismo se unen, generan que el mundo preste atención a lo que sucede. “La relación de cercanía con Venezuela no nos ha traído ningún beneficio, igual con Cuba o Nicaragua”. En cuanto al panorama actual de Honduras, señaló que hay muchas promesas incumplidas por parte del Gobierno, lo que genera insatisfacción en la población. Luis León, analista político, manifestó que el apoyo de algunos países de América Latina a las medidas de Estados Unidos hace pensar que existe un combate decidido al narcotráfico y a la desarticulación de carteles como el de los Soles. “Al final, el tema del crimen organizado es una problemática regional; todos los países debemos estar involucrados”.

La ideología de un gobierno no debe incluir a toda la población

Agregó que es normal que los gobiernos con una misma ideología política tengan afinidad con otros, sin embargo, esto no debe abarcar a todo el país. “No se puede hablar por la patria; ahí es que se debe tener ciertos cuidados, en especial al aceptar las relaciones políticas, comerciales y geoeconómicas que pueda tener nuestro país. Nos deja en una posición compleja, porque al final el Gobierno, al decir que Honduras respalda a Venezuela, está comprometiendo a nueve millones de hondureños”.