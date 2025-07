Asfura descarta alianza con Nasralla, pero pide formar "un frente común por la democracia"

Siguatepeque, Comayagua

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, descartó una alianza con el Partido Liberal, pese al llamado hecho por Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), quien este miércoles le propuso unirse para "sacar a Libre del poder".

“Papi a la orden” explicó que “eso no se trata de si va a ceder la cabeza el Partido Liberal al Partido Nacional, o el Partido Nacional al Partido Liberal. En primer lugar, se trata de estructuras: un partido centenario, el Partido Liberal, con 132 años; el Partido Nacional, con 123 años. Esa estructura no lo permite. No es un asunto de ceder o no la cabeza. Pero hay algo interesante: después de los comicios, pueden formar un frente común para defender la democracia”, dijo tras salir de una reunión en Siguatepeque.