Cancillería: promueven a 160 parientes de funcionarios al escalafón diplomático

Tegucigalpa, Honduras

Familiares, hijos, sobrinos y allegados de altos funcionarios del Estado, así como activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), figuran entre las 160 personas que fueron ascendidas al Escalafón Diplomático de Honduras sin tener carrera diplomática ni someterse a un concurso, como lo exige la ley. Los ingresos fueron autorizados por el excanciller Eduardo Enrique Reina, quien permitió que funcionarios públicos pasaran al Servicio Diplomático y Consular de Carrera y, en consecuencia, al Escalafón Diplomático y Consular. Al rango de consejero ascendieron Linda Margarita Redondo Marini, embajadora en Chile y sobrina del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; y Harold Efraín Burgos Castro, embajador en Japón y sobrino de la presidenta Xiomara Castro. También alcanzaron ese nivel Wolfgang Alexander Lappenberg, director general de Asuntos Consulares, y la embajadora en Austria, Elena María Freije, junto con Linda Tamara Toro Rivera, Mireya Alvarado Aguilar, Pamela Handal Rivera, Katty Vanessa López Zepeda, Cynthia Carolina Sierra Orellana y Aníbal Aroldo Ardón Silva. Con rango de primer secretario fueron promovidos María Alejandra Zelaya Rosales, cónsul en Pensilvania e hija del exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro; y Enrique Fernando Flores Dubón, cónsul en Carolina del Norte, hijo del asesor presidencial Enrique Flores y de la magistrada Sonia Marlina Dubón.

También ascendieron Doris Elena Padilla, representante del consulado en Tampa e hija del exalcalde y actual candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla; y Semma Julissa Gutiérrez Villanueva, cónsul en Los Ángeles e hija de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, entre otros 24 funcionarios consulares. Al rango de segundo secretario fueron promovidos, entre otros, Roger Alejandro Isaula Quezada, sobrino del embajador ante la OEA, Roberto Quezada; y Nicole Alejandra Vaquero Blanco, representante en el consulado de Guatemala e hija del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero. Reina también autorizó el ingreso al escalafón de su esposa, Karen Patricia Cis Rosales, y de su familiar, Elean Michell Cis Rosales. Según los documentos oficiales, los ascensos se hicieron mediante resoluciones firmadas por Reina, quien actuó “por avocación”, ya que la Comisión de Escalafón Diplomático y Consular —responsable legal de conducir estos procesos— no está constituida por motivos administrativos. La ausencia de esa comisión permitió otorgar rangos de embajador, ministro, consejero y secretarios a decenas de funcionarios, muchos sin haber pasado por concursos, exámenes de admisión o la Academia Diplomática, requisitos establecidos en la ley.

No se hizo concurso