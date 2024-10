Diez embajadores y cónsules hondureños no tienen título universitario

Graco Pérez, analista en temas internacionales, opinó que la designación de personas que no cumplen con los requisitos académicos para ser embajador y cónsul son una clara violación a la ley. “Se establece que quienes ingresen deben ostentar un título universitario de instituciones académicas debidamente acreditadas”.

Sin embargo, la realidad es otra. Los nombramientos en el servicio exterior son por compadrazgo político o nepotismo , la mayoría del personal no cuenta con experiencia en servicio exterior. Cada cambio de Gobierno cambia todo el personal de embajadas y consulados de Honduras en el mundo, con raras excepciones.

Cuando fue aprobada por el Congreso Nacional el 15 de mayo de 2013 se informó que “los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular que no sean de carrera y se encuentren desempeñando cargos en el Servicio Exterior, quedan sujetos a traslado o rotación en el término de dos meses, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma”.

Efectos de no aplicar la ley

Se lamentó que se nombren personas sin las calificaciones necesarias para ciertos puestos, lo que, además del coste económico, no beneficia al país y afecta su imagen internacional.

El analista Graco Pérez cuestionó que el servicio exterior y diplomático consular de Honduras “se sigue caracterizando por el nepotismo, el nombramiento de familiares de las personas en el poder, el compadrazgo , las relaciones de personas cercanas y el sectarismo político; o sea, no es un servicio exterior profesional”.

Para el académico, los que ostenten esos cargos deben ser nombrados bajo la meritocracia, no por otras causas. “Debe haber más meritocracia, que quienes están ahí estén ahí por mérito, conocimientos y competencias; sería lo más provechoso para el país”.

El académico y experto dio una explicación sencilla: el personal poco calificado no domina las capacidades para sacar el mayor provecho de las amistades bilaterales.

David Garay, jefe académico de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), dijo que al tener personas que no cumplen con los perfiles idóneos, se pierden muchas oportunidades con los países donde están.

César Castillo, director del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lamentó que en el país se privilegien otras situaciones que el perfil académico de los candidatos.

Sugirió fortalecer la carrera de Relaciones Exteriores o Relaciones Internacionales en las universidades, para que los egresados puedan entrar a la carrera diplomática y representar a Honduras.

“Con personas que no cumplen el perfil, el país no está bien representado, por ende no pueden defender los intereses del país a nivel internacional y las relaciones que estas personas pueden tener y pueden impulsar a través de sus embajadoras o de sus oficinas de consulado”, expuso.

Otros expertos recomiendan reformar el sistema de nombramientos diplomáticos en Honduras, con énfasis en la profesionalización del servicio exterior.

Se recomienda priorizar las credenciales académicas y establecer un proceso de selección más riguroso y transparente para embajadores y cónsules. Además, se sugiere implementar programas de formación continua para que los diplomáticos actualicen sus conocimientos en temas globales, tecnología y diplomacia.