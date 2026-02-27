En España opinan sobre Francisco Molina, nuevo DT de Honduras: "Señor del fútbol"

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras ya tiene técnico. Este viernes la Federación de Fútbol de Honduras hizo oficial que el entrenador español José Francisco Molina tomará las riendas de la Bicolor rumbo al Mundial 2030. Francis Hernández apostó por su compatriota señalando que es un profesional que entiende el proyecto de la Federación, conoce el contexto de lo que encontrará en su nuevo trabajo y, sobre todo, mostró las ganas de asumir el reto con la H. La carrera en los banquillos de José Francisco Molina, quien en su época de jugador se desempeñó como portero y llegó a ser convocado por España para la Euro 1996 y el Mundial 1998, inició en el 2009 con el Villarreal C. En 2011 dio el salto al equipo B del "Submarino Amarillo", con el que consiguió un histórico ascenso a segunda división.

Posteriormente continuó su carrera de entrenador en Asia, en donde dirigió a clubes como el Kitchee SC de Hong Kong, en donde ganó títulos de liga, antes de pasar a la Superliga de la India, un destino bastante frecuente para los técnicos españoles, y hacerse cargo del Mohun Bagan en 2024 hasta su reciente salida. Pero, más allá del perfil y trayectoria con el que cuenta José Francisco Molina en su faceta de entrenador, la pregunta que surge es cómo es su método de trabajo y su relación con los jugadores.

¿Cómo trabaja Francisco Molina?