  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Cristiano Ronaldo anota su gol 965: Al Nassr receta paliza en Arabia

El portugués acortó la distancia rumbo a los mil goles y fue parte de la goleada del Al Nassr ante el Najma, exequipo de Quioto y Deiby Flores.

Últimos Videos