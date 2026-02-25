Arbeloa celebra la victoria del Real Madrid y aclara la gravedad de la lesión de Mbappé

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid , no dio fechas para la recuperación del delantero francés Kylian Mbappé, tras decidir todas las partes que debe parar para recuperarse de su dolencia en la rodilla izquierda, y dejó abierta la opción de que sea "cuestión de días" o necesite semanas.

"Ayer se tuvo que salir del entrenamiento y otros días ha sentido molestias y hemos decidido jugar. Después de lo de ayer, hablamos con los médicos y lo mejor era que parase, que se recupere al cien por cien y vuelva sin molestias para todo lo que viene, que es muy importante. Hay que esperar a ver si es cuestión de días y que no se alargue muchísimo", dijo en rueda de prensa tras la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica.

Arbeloa no especificó si la dolencia de Mbappé es consecuencia de una mala recuperación del esquince de rodilla que sufrió el pasado 7 de diciembre, en un partido ante el Celta, ni si tiene dañada otra zona.