Arbeloa celebra la victoria del Real Madrid y aclara la gravedad de la lesión de Mbappé

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid , no dio fechas para la recuperación del delantero francés Kylian Mbappé, tras decidir todas las partes que debe parar para recuperarse de su dolencia en la rodilla izquierda, y dejó abierta la opción de que sea "cuestión de días" o necesite semanas.
"Ayer se tuvo que salir del entrenamiento y otros días ha sentido molestias y hemos decidido jugar. Después de lo de ayer, hablamos con los médicos y lo mejor era que parase, que se recupere al cien por cien y vuelva sin molestias para todo lo que viene, que es muy importante. Hay que esperar a ver si es cuestión de días y que no se alargue muchísimo", dijo en rueda de prensa tras la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica.
Arbeloa no especificó si la dolencia de Mbappé es consecuencia de una mala recuperación del esquince de rodilla que sufrió el pasado 7 de diciembre, en un partido ante el Celta, ni si tiene dañada otra zona.
"Tenemos un diagnóstico, pero la salud de los jugadores y ese tipo de datos no soy yo quien tiene que darlos. Tenemos claro lo que le pasaba y lo que le pasa ahora mismo, queremos que se recupere y por eso hemos decidido que parase", reconoció.
"No sabría decir la diferencia entre molestias y lesión . Cuando ha parado ahora mismo es porque es necesario, porque no se encuentra cómodo. Es lo mejor. Si no juega es porque está lesionado. Si unas molestias te impiden jugar se puede llamar lesión, pero no es muy grave y espero que pueda volver en pocos días o semanas", sentenció. EFE